Virgil Popescu: Sunt convins că vom finaliza etapa de finanţare a reactoarelor 3 şi 4 până la finalul anului, cu sprijinul US Exim Bank

Aflat într-o , Virgil Popescu (PNL), ministrul Enegriei, a discutat cu Reta Jo Lewis, președintele US Exim Bank, despre sprijinul pe care România îl va primi pentru reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă. Cu această ocazie, Reta Jo Lewis a exprimat din nou sprijinul pentru investiţiile strategice în dezvoltarea programului nuclear civil în România.

Popescu, despre sprijinul SUA pentru investițiile în sectorul energetic românesc

„Am continuat discuțiile despre construcția noilor reactoare de la Cernavodă cu Reta Jo Lewis – Președintele US Exim Bank din SUA. În cadrul întâlnirii am discutat despre sprijinul pe care România îl va primi pentru Totodată, președintele Exim Bank a reiterat dorința de a sprijini investiţiile strategice în dezvoltarea programului nuclear civil în România şi de a asigura finanțarea.

Relația de cooperare România – SUA are o dinamică foarte bună și este în permanentă dezvoltare. Sunt convins că vom finaliza etapa de finanțare a reactoarelor 3 și 4 până la finalul acestui an cu sprijinul US Exim Bank”, a transmis ministrul Virgil Popescu, pe Facebook.

În noiembrie 2021, Nuclearelectrica a anunţat avansarea Proiectului Unităţilor CANDU 3 şi 4 de la Cernavodă. EnergoNuclear S.A., compania de proiect, a semnat primul contract cu Candu Energy.

Potrivit companiei, finalizarea noilor capacităţi nucleare Candu va genera indirect până la 19.000 de locuri de muncă, va evita emisia a 20 de milioane de tone de CO2, iar contribuţia energiei nucleare în producţia totală de energie a României va creşte la 36%.

În octombrie 2020, US Exim Bank și Ministerul Energiei au încheiat un Memorandum prin care US Exim Bank și-a anunțat interesul de a finanţa proiecte mari de investiţii în țara noastră, inclusiv de tipul celor nucleare, în valoare de șapte miliarde de dolari.