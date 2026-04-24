Adrian Teampău
24 apr. 2026, 10:08
Sursa foto: Freepik / @freepik
Carburanții au început să se scumpească din nou, creșteri semnificative de preț fiind înregistrate la mai mulți furnizori importanți. 

Carburanții se scumpesc din nou

Prețurile motorinei și benzinei au început să crească, din nou, la stațiile de vânzare, după o perioadăde acalmie. Carburanții înregistrează, majorări considerabile la staţiile OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil şi Socar. Scumpirea s-a produs de la prima oră a zilei, puțin după miezul nopții. Motorina standar a sărit de 9 lei pe litru, iar benzina a ajuns la peste 8,7 lei pe litru în unele staţii.

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, cele mai mari majorări de tarife au fost înregistrate la benzinăriile OMV Petrom. Aceasta după ce prețurile afișate în urmă cu doar 12 ore erau dintre cele mai mici de pe piață. Compania a majorat prețul cu 35 de bani, la litrul de benzină și cu 25 de bani, la litrul de motorină.

Joi, liderul pieței de carburanți din România a majorat prețurile cu 20 de bani pe litru, atât în staţiile Petrom, cât şi în cele OMV. Astfel, în doar 12 de ore, preţul benzinei a crescut de la 8,07 la 8,62 lei/l în staţiile Petrom, şi de la 8,18 la 8,73 lei/l în cele OMV.

Care sunt noile prețuri afișate la pompă

Dacă în dimineaţa zilei de joi, în staţiile Petrom se găsea cea mai ieftină benzină (8,07 lei/l), acum prețul practicat în staţiile OMV din Capitală este de 8,72 lei/l. Din spate vin puternic stațiile Petrom, cu un preț de 8,62 lei pe litru de benzină.  Similar, preţul motorinei s-a majorat, de la 8,33 la 8,78 lei/l în staţiile Petrom şi de la 8,42 la 8,87 lei/l în cele OMV.

Şi Lukoil a făcut o ajustare a prețurilor, considerabilă, de 35 de bani la motorină şi 27 de bani la benzină. În stațiile companiei preţurile practicate ajungând la 9,07 lei pentru litrul de diesel și 8,45 pe litru la benzină.

Rompetrol a scumpit cu 10 bani motorina, prețul ajungând, în această dimineață la 9,07 lei pe litru. Benzina a fost scumpită cu 5 bani, un litru putând fi cumpărat cu 8,48 lei/l.

Socar a majorat doar preţul benzinei cu 15 bani, aceasta ajungând la 8,34 lei/l.

Bani de la stat pentru fermierii români. Cât poți încasa dacă cultivi usturoi sau cartofi
Economic
Bani de la stat pentru fermierii români. Cât poți încasa dacă cultivi usturoi sau cartofi
Rădulescu (BNR) apără politica de austeritate a lui Bolojan: „La noi, acum, e despre cum să evităm un dezastru”. Argumentele
Economic
Rădulescu (BNR) apără politica de austeritate a lui Bolojan: „La noi, acum, e despre cum să evităm un dezastru”. Argumentele
România scapă de criza kerosenului? Ce spune expertul în energie Dumitru Chisăliță
Economic
România scapă de criza kerosenului? Ce spune expertul în energie Dumitru Chisăliță
România se menține fruntașă la deficitul bugetar. Datele oficiale sunt peste estimările guvernamentale
Economic
România se menține fruntașă la deficitul bugetar. Datele oficiale sunt peste estimările guvernamentale
Cât se câștigă la vârful BNR. Veniturile lui Mugur Isărescu și ale șefilor băncii centrale, dezvăluite
Economic
Cât se câștigă la vârful BNR. Veniturile lui Mugur Isărescu și ale șefilor băncii centrale, dezvăluite
Țările care asigură cel mai bun echilibru muncă–viață personală. Sistemele din care s-ar putea inspira guvernanții români
Economic
Țările care asigură cel mai bun echilibru muncă–viață personală. Sistemele din care s-ar putea inspira guvernanții români
Politicienii se ceartă, iar românii plătesc pentru asta. Dobânzile au explodat. România se împrumută tot mai scump de cinci zile. Avertismentul Citigroup
Economic
Politicienii se ceartă, iar românii plătesc pentru asta. Dobânzile au explodat. România se împrumută tot mai scump de cinci zile. Avertismentul Citigroup
Bugetele românilor, la limită din cauza scumpirilor. Ce sacrificii fac oamenii: „Nu prea mai am la ce renunța”
Economic
Bugetele românilor, la limită din cauza scumpirilor. Ce sacrificii fac oamenii: „Nu prea mai am la ce renunța”
Românii au la dispoziție un nou tip de asigurare. Cât te costă lunar să ai „meșter la ușă” în doar câteva ore și ce intervenții sunt incluse
Economic
Românii au la dispoziție un nou tip de asigurare. Cât te costă lunar să ai „meșter la ușă” în doar câteva ore și ce intervenții sunt incluse
Criza politică zguduie economia: Rate mai mari pentru români, iar cursul ar putea exploda. Avertismentul alarmant al lui Cristian Păun
Economic
Criza politică zguduie economia: Rate mai mari pentru români, iar cursul ar putea exploda. Avertismentul alarmant al lui Cristian Păun
Ultima oră
10:47 - Momente de panică pentru Tudor Gheorghe. A leșinat în camera de hotel din Iași și a ajuns de urgență la spital
10:43 - Statisticile oficiale confirmă declinul pieței auto. Cifra de afaceri s-a redus cu 3% în primele două luni
10:19 - Luna nu mai e doar un vis. Oameni ar putea trăi și munci acolo în mai puțin de 10 ani. Ce spune șeful unei companii spațiale
09:44 - Un bărbat din Neamț a fost împușcat mortal de forțele SAS după ce a deschis focul asupra acestora. Ce spun autoritățile
09:42 - Emmanuel Macron renunță la politică. Ce va face după încheierea mandatului la Elysee
09:20 - Fostul șef al SIS, predat autorităților moldovene. Alexandru Bălan este acuzat de spionaj în favoarea Belarus
09:13 - Cămin de bătrâni ilegal, închis în Sectorul 2. Nereguli grave și sancțiuni de 120.000 de lei
08:56 - Schimbare importantă pe litoral! ANPC vine cu o recomandare în favoarea nefumătorilor. Ce ar putea apărea pe plaje în această vară
08:49 - Cutremur puternic într-o destinație de vacanță preferată de români. Seismologii au măsurat o magnitudine de 5,8
08:27 - Bișniță sub umbrela FIFA. Aproape 2,3 milioane de dolari, prețul unui bilet la finala Cupei Mondiale