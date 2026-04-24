Carburanții au început să se scumpească din nou, de preț fiind înregistrate la mai mulți furnizori importanți.

Carburanții se scumpesc din nou

Prețurile și benzinei au început să crească, din nou, la stațiile de vânzare, după o perioadăde acalmie. Carburanții înregistrează, majorări considerabile la staţiile OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil şi Socar. s-a produs de la prima oră a zilei, puțin după miezul nopții. Motorina standar a sărit de 9 lei pe litru, iar benzina a ajuns la peste 8,7 lei pe litru în unele staţii.

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, cele mai mari majorări de tarife au fost înregistrate la benzinăriile OMV Petrom. Aceasta după ce prețurile afișate în urmă cu doar 12 ore erau dintre cele mai mici de pe piață. Compania a majorat prețul cu 35 de bani, la litrul de benzină și cu 25 de bani, la litrul de motorină.

Joi, liderul pieței de carburanți din România a majorat prețurile cu 20 de bani pe litru, atât în staţiile Petrom, cât şi în cele . Astfel, în doar 12 de ore, preţul benzinei a crescut de la 8,07 la 8,62 lei/l în staţiile Petrom, şi de la 8,18 la 8,73 lei/l în cele OMV.

Care sunt noile prețuri afișate la pompă

Dacă în dimineaţa zilei de joi, în staţiile Petrom se găsea cea mai ieftină benzină (8,07 lei/l), acum prețul practicat în staţiile OMV din Capitală este de 8,72 lei/l. Din spate vin puternic stațiile Petrom, cu un preț de 8,62 lei pe litru de benzină. Similar, preţul motorinei s-a majorat, de la 8,33 la 8,78 lei/l în staţiile Petrom şi de la 8,42 la 8,87 lei/l în cele OMV.

Şi Lukoil a făcut o ajustare a prețurilor, considerabilă, de 35 de bani la motorină şi 27 de bani la benzină. În stațiile companiei preţurile practicate ajungând la 9,07 lei pentru litrul de diesel și 8,45 pe litru la benzină.

Rompetrol a scumpit cu 10 bani motorina, prețul ajungând, în această dimineață la 9,07 lei pe litru. Benzina a fost scumpită cu 5 bani, un litru putând fi cumpărat cu 8,48 lei/l.

Socar a majorat doar preţul benzinei cu 15 bani, aceasta ajungând la 8,34 lei/l.