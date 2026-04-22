Tensiunile politice generate de PSD încep să aibă efecte directe asupra economiei. Costurile la care statul român se finanțează au crescut pentru a cincea zi consecutiv, potrivit datelor analizate de Bloomberg. Specialiștii băncii americane Citigroup avertizează că instabilitatea de la București ridică riscuri serioase pentru bugetul țării și ar putea duce la pierderea unor sume importante din fondurile europene.

Tensiunile politice generate de PSD încep să destabilizeze economia. Cum reacționează piețele financiare

Semnalele din piață sunt deja vizibile. Dobânzile pentru obligațiunile de stat în lei, pe o perioadă de 10 ani, au urcat la 7,21%, atingând cel mai mare nivel din ultima lună. În paralel, Bursa de Valori București a înregistrat marți o scădere de 1,5%, una dintre cele mai accentuate la nivel global în acea zi.

Sunt în pericol banii europeni din PNRR?

Analiștii Citi trag un semnal de alarmă. Actuala criză politică ar putea bloca accesul României la aproximativ 8 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Acești bani sunt esențiali pentru echilibrarea bugetului. Fără ei, statul ar putea fi nevoit să se împrumute și mai mult, iar costurile ar continua să crească, potrivit .

Tensiunile politice generate de PSD încep să destabilizeze economia. Ce rol are BNR și cât de stabil este leul

Banca Națională a României dispune de rezerve suficiente pentru a menține stabilitatea cursului valutar, însă experții avertizează că presiunile pot crește dacă incertitudinea politică persistă. Investitorii ar putea continua să vândă titluri de stat românești, ceea ce ar accentua dezechilibrele din economie.

Tensiunile politice generate de PSD încep să destabilizeze economia. De ce cresc dobânzile mai mult decât în alte țări

Explicația ține de percepția de risc. În timp ce alte state din regiune rămân stabile, România este afectată de incertitudine politică. Yield (randament) reprezintă dobânda anuală reală pe care statul român trebuie să o plătească unui investitor care îi împrumută bani.

În contextul actual, investitorii devin mai prudenți. Unii aleg să vândă obligațiunile românești, temându-se că reformele promise nu vor mai fi implementate sau că bugetul nu va fi gestionat corect.

Pentru a atrage noi investitori, statul este obligat să ofere dobânzi mai mari. Asta înseamnă costuri suplimentare suportate din bugetul public. Practic, o parte tot mai mare din bani merge către plata dobânzilor, în loc să fie investită în infrastructură, sănătate sau educație. Este, în esență, prețul instabilității politice.

Ce a declanșat această reacție în lanț

Creșterea dobânzilor a început imediat după ce PSD a anunțat că va vota retragerea sprijinului politic pentru premierul . Acest semnal a amplificat incertitudinea și a determinat investitorii să reacționeze rapid, ceea ce se vede deja în costurile tot mai mari suportate de stat.