Cât se câștigă la vârful BNR. Veniturile lui Mugur Isărescu și ale șefilor băncii centrale, dezvăluite

Ana Beatrice
22 apr. 2026, 13:39
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
  Cât câștigă, de fapt, guvernatorul Băncii Naționale a României
  Cine sunt membrii Consiliului de administrație al BNR și cât câștigă fiecare
  Ce alte beneficii primesc membrii Consiliului de administrație al BNR
  Care sunt salariile șefilor din structurile Băncii Naționale a României

Veniturile din conducerea Băncii Naționale a României au fost făcute publice, incluzând salariile guvernatorului Mugur Isărescu și ale membrilor Consiliului de administrație. Totodată, instituția a publicat și grilele salariale pentru celelalte funcții de conducere.

Cât câștigă, de fapt, guvernatorul Băncii Naționale a României

În fruntea clasamentului salarial din cadrul BNR se află, fără surprize, guvernatorul Mugur Isărescu. Acesta conduce instituția încă din 4 septembrie 1990. Conform datelor oficiale, el încasează un salariu net lunar de 88.648 de lei. Suma este echivalentul a aproximativ 17.399 de euro la cursul din 22 aprilie 2026.

Diferența este una considerabilă. În iunie 2025, un economist sublinia că venitul său este de aproape trei ori mai mare decât cel al guvernatorului băncii naționale din Polonia. Acest lucru îl plasează detașat în top.

Cine sunt membrii Consiliului de administrație al BNR și cât câștigă fiecare

Lista completă a veniturilor din Consiliul de administrație al BNR arată diferențe clare între funcțiile de conducere.

În top se află Leonardo Badea, prim-viceguvernator și vicepreședinte al Consiliului de administrație, cu un salariu de 84.670 de lei. Urmează viceguvernatorii Florin Georgescu și Cosmin-Ștefan Marinescu, fiecare cu câte 79.395 de lei lunar.

În rândul membrilor simpli ai Consiliului, indemnizația este de 26.370 de lei și îi include pe Aura-Gabriela Socol, Roberta Alma Anastase, Csaba Balint și Cristian Popa. În cazul lui Alexandru Nazare, salariul de 26.370 de lei este suspendat, conform Hotărârii Parlamentului României nr. 25/2025.

Ce alte beneficii primesc membrii Consiliului de administrație al BNR

Pe lângă indemnizațiile lunare, membrii Consiliului de administrație al BNR pot încasa și venituri suplimentare stabilite prin hotărâri interne. Membrii executivi pot primi prime de până la 2,8 indemnizații nete lunare. Membrii neexecutivi pot beneficia de prime de până la 1,8 indemnizații. În plus, există posibilitatea acordării unor sume suplimentare corelate cu performanța instituției. Acestea sunt acordate dacă BNR înregistrează profit într-un anumit exercițiu financiar.

Pentru membrii executivi care îndeplinesc condițiile de pensionare în timpul mandatului este prevăzută o indemnizație de retragere. Aceasta poate ajunge la echivalentul a 5 sau chiar 10 salarii lunare, în funcție de numărul mandatelor. La acestea se adaugă și beneficii punctuale, precum sume acordate pentru evenimente speciale. De exemplu, sunt oferite sume pentru copiii minori de Ziua Copilului sau de Crăciun, dar și la nașterea unui copil.

Datele publicate de Banca Națională a României arată diferențe semnificative între funcțiile de conducere, în funcție de nivel și de structură. În centrala BNR, un director poate câștiga între 22.977 și 49.885 de lei lunar, în timp ce un director adjunct ajunge până la 36.126 de lei.

Salariile scad treptat pentru celelalte funcții. Șefii de serviciu pot încasa până la 31.739 de lei, iar șefii de birou până la 20.794 de lei. În teritoriu, nivelurile sunt mai reduse. Un director câștigă între 11.470 și 22.513 lei, iar cel mai mic salariu din grilă este de 11.569 de lei, corespunzător unui șef de birou.

