Românii cheltuie tot mai puțin. Declinul consumului indică lipsa de încredere în vremuri mai bune (Sondaj)

Adrian Teampău
24 apr. 2026, 11:36
Cercetare sociologică
Cuprins
  1. Consumul continuă să se prăbușească
  2. Românii au din ce în ce mai puțini bani
  3. Tot mai mulți români au ajuns la limită

Consumul continuă să se prăbușească, semn că românii și-au pierdut încrederea că situația economică se va redresa într-un interval de timp rezonabil. Majoritatea fac economii, așteptându-se la vemuri mai grele. 

În ciuda asigurărilor ce vin de la tribuna Guvernului, că lucrurile evoluează într-0 direcție bună, românii preferă să-și economisească banii. Cheltuielile neesențiale sunt tăiate, iar achizițiile importante sunt amânate. Ar trebui să fie un semnal de îngrijorare pentru guvernanți deoarece indică o lipsă de încredere.

Consumul continuă să se prăbușească

Aproape opt din zece români au redus cheltuielile neesenţiale în prima parte a acestui an. Peste jumătate dintre ei au amânat achiziţiile importante, pe fondul creşterii costului vieţii şi al incertitudinilor economice, arată un sondaj realizat de tbi bank în luna aprilie. Consumul continuă să se prăbușească. Este un indicator al lipsei de încredere în echipa guvernamentală și a lipsei de perspectivă în ce privește revenirea vremurilor prospere.

Conform sondajului, românii își schimbă comportamentul financiar și continuă să manifeste o atitudine prudentă, orientată spre economii și controlul cheltuielilor. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.006 angajaţi la nivel naţional. Imaginea de ansamblu pentru acest început de an arată o stabilitate financiară fragilă. Majoritatea cetățenilor resimt o deteriorare sau stagnare a situaţiei personale.

„Românii îşi ajustează tot mai vizibil comportamentul financiar în prima jumătate a acestui an, adoptând o atitudine prudentă şi orientată spre controlul strict al cheltuielilor, pe fondul incertitudinilor economice şi al creşterii costului vieţii. Pentru a face faţă presiunilor financiare din ultimele luni, peste 77% dintre ei au luat decizia să reducă drastic cheltuielile neesenţiale, iar aproape 57% au amânat achiziţii importante”, arată sondajul.

Aproape 40% dintre respondenţi spun că situaţia lor este stabilă, dar mai slabă decât anul trecut. Un sfert dintre cei chestionați percep situația financiară ca fiind neschimbată. De cealaltă parte, peste 13% declară că se confruntă cu o situaţie instabilă şi mai dificilă decât anul trecut. Acest lucru  semnalează o presiune financiară tot mai mare pentru un segment important al populaţiei.

Românii au din ce în ce mai puțini bani

Tot mai mulţi români resimt o presiune constantă asupra echilibrului financiar personal. Aceasta este generată atât de factori externi, cât şi de dezechilibre între venituri şi cheltuieli. Drept urmare, renunță la o seamă de cheltuieli, așteptându-se la vremuri mai grele. În condițiile în care oamenii nu au încredere că situația se va redresa, consumul continuă să se prăbușească.

„Observăm o schimbare clară în comportamentul financiar al românilor. Oamenii devin tot mai prudenţi şi mai atenţi la modul în care îşi gestionează bugetele, deciziile de consum sunt din ce în ce mai bine cântărite, iar prioritizarea cheltuielilor esenţiale devine o normă”, a afirmat Ionuţ Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank, citat în comunicat.

Peste 63% dintre respondenţii la sondajul tbi bank indică creșterea costului vieţii drept principala provocare în această perioadă. Un procent de 46,6% menţionează stagnarea sau instabilitatea veniturilor în paralel cu majorarea cheltuielilor. Alți peste 42% vorbesc şi despre cheltuieli neprevăzute cu impact semnificativ asupra bugetului personal.

„Capacitatea românilor de a-şi acoperi cheltuielile curente rămâne în acest context limitată. Aproape 48% dintre respondenţi spun că veniturile le acoperă cheltuielile lunare doar la limită, în timp ce aproape 30% reuşesc să le acopere complet şi să mai rămână cu bani. În acelaşi timp, la nivel de percepţie, 41% declară că resimt incertitudini care le influenţează planificarea financiară, iar peste 21% spun că îngrijorările financiare le afectează frecvent deciziile”, susţin autorii sondajului.

Tot mai mulți români au ajuns la limită

Rezistenţa financiară a românilor rămâne limitată în faţa unor şocuri majore. Cu alte cuvinte, eventuale alte scumpiri sau apariția unor cheltuieli neprevăzute îi va lăsa neacoperiți. Mulți devin reticienți, în aceste vremuri de instabilitate economică, la soluții de finanțare.

Astfel, aproape 29% dintre respondenţii la sondaj spun că ar putea face faţă pierderii principalei surse de venit pentru doar 1-3 luni. Peste 23% estimează că ar rezista între 3 şi 6 luni. În paralel, aproape 50% afirmă că nu au utilizat instrumente de creditare în ultimele 12 luni. Peste 26% susțin că au apelat la carduri de credit sau descoperit de cont pentru a-şi acoperi cheltuielile curente.

Nevoia de siguranţă financiară în 2026 este legată de creşterea veniturilor şi de existenţa unor rezerve accesibile în situaţii neprevăzute. Peste 42% dintre respondenţi spun că o creştere a veniturilor sau un job bine plătit i-ar ajuta foarte mult. Aproape 29% indică necesitatea unui fond de rezervă consistent şi uşor de accesat. Peste 21% consideră că o investiţie anterioară care să genereze venituri ar contribui la creşterea siguranţei financiare.

Sondajul tbi bank despre modul în care românii îşi gestionează banii în 2026 a fost desfăşurat online în luna aprilie a acestui an, pe un eşantion total de 1.146 utilizatori de internet din România. Dintre cei care au răspuns, 53% sunt bărbaţi, 66% lucrează în mediul privat, iar aproape 57% au un venit net de peste 4.000 de lei.

Citește și...
S-a încheiat perioada de acalmie. Prețurile carburanților își reiau creșterea. Unde s-au înregistrat cele mai mari scumpiri
Economic
S-a încheiat perioada de acalmie. Prețurile carburanților își reiau creșterea. Unde s-au înregistrat cele mai mari scumpiri
Bani de la stat pentru fermierii români. Cât poți încasa dacă cultivi usturoi sau cartofi
Economic
Bani de la stat pentru fermierii români. Cât poți încasa dacă cultivi usturoi sau cartofi
Rădulescu (BNR) apără politica de austeritate a lui Bolojan: „La noi, acum, e despre cum să evităm un dezastru”. Argumentele
Economic
Rădulescu (BNR) apără politica de austeritate a lui Bolojan: „La noi, acum, e despre cum să evităm un dezastru”. Argumentele
România scapă de criza kerosenului? Ce spune expertul în energie Dumitru Chisăliță
Economic
România scapă de criza kerosenului? Ce spune expertul în energie Dumitru Chisăliță
România se menține fruntașă la deficitul bugetar. Datele oficiale sunt peste estimările guvernamentale
Economic
România se menține fruntașă la deficitul bugetar. Datele oficiale sunt peste estimările guvernamentale
Cât se câștigă la vârful BNR. Veniturile lui Mugur Isărescu și ale șefilor băncii centrale, dezvăluite
Economic
Cât se câștigă la vârful BNR. Veniturile lui Mugur Isărescu și ale șefilor băncii centrale, dezvăluite
Țările care asigură cel mai bun echilibru muncă–viață personală. Sistemele din care s-ar putea inspira guvernanții români
Economic
Țările care asigură cel mai bun echilibru muncă–viață personală. Sistemele din care s-ar putea inspira guvernanții români
Politicienii se ceartă, iar românii plătesc pentru asta. Dobânzile au explodat. România se împrumută tot mai scump de cinci zile. Avertismentul Citigroup
Economic
Politicienii se ceartă, iar românii plătesc pentru asta. Dobânzile au explodat. România se împrumută tot mai scump de cinci zile. Avertismentul Citigroup
Bugetele românilor, la limită din cauza scumpirilor. Ce sacrificii fac oamenii: „Nu prea mai am la ce renunța”
Economic
Bugetele românilor, la limită din cauza scumpirilor. Ce sacrificii fac oamenii: „Nu prea mai am la ce renunța”
Românii au la dispoziție un nou tip de asigurare. Cât te costă lunar să ai „meșter la ușă” în doar câteva ore și ce intervenții sunt incluse
Economic
Românii au la dispoziție un nou tip de asigurare. Cât te costă lunar să ai „meșter la ușă” în doar câteva ore și ce intervenții sunt incluse
