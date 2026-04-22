Bugetele românilor sunt puse la încercare ca niciodată, pe fondul unui val de scumpiri care pare să nu se oprească. Perspectivele rămân incerte, fără semne clare de stabilizare. În ultimele luni, prețurile au urcat constant în aproape toate domeniile. Tot mai multe familii sunt nevoite să își gestioneze cheltuielile cu maximă atenție.

Ce determină creșterea prețurilor

Scumpirile nu sunt întâmplătoare și nici izolate, ci rezultatul unui cumul de factori care acționează simultan asupra economiei. Presiunea vine în special din exterior, acolo unde tensiunile din Orientul Mijlociu și conflictul din Iran influențează direct piața petrolului.

Efectul se vede rapid în , iar de aici începe reacția în lanț. Transportul devine mai costisitor, iar acest lucru se reflectă în aproape toate produsele și serviciile. Într-o economie conectată, fiecare creștere se propagă mai departe, până ajunge inevitabil în buzunarul consumatorului.

Cum își ajustează românii stilul de viață în fața scumpirilor

Tot mai mulți români spun că au început să taie serios din cheltuieli, însă pentru unii nu prea mai există loc de ajustări. Pe , acolo unde oamenii vorbesc fără filtre despre viața de zi cu zi, apar tot mai des mărturii care arată cât de mult s-a strâns „cureaua”.

Un utilizator descrie o realitate dusă la limită: „Eu nu prea mai am la ce renunța și asta mă stresează. Nu conducem mașina habitual, doar pt recreație (…). Mâncare în proporție de 95% acasă. Nu cumpăr haine decât . Luxuri mici sunt câte o înghețată în oraș. Mă doare sufletul să i le iau (copilului activitățile), deci fac eforturi.”

Presiunea nu este doar financiară, ci și emoțională. Același utilizator recunoaște deschis: „Trăiam frugal până acum și nu știu dacă pot să fiu și mai frugală de atât fără să îmi afecteze sănătatea mintală.”

În paralel, alții au transformat economisirea într-un mod de viață strict: „Nu conduc, merg cu transport în comun. Nu am subscripții, piratez. Nu dau comenzi de mâncare, nu beau în oraș. Nu mă duc la concerte. Nu dau bani pe gaming. Nu înseamnă că nu dau bani pe nimic. Dar dau pe ce contează pentru mine”.

Unde se simt cel mai tare scumpirile în viața de zi cu zi