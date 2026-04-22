B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Bugetele românilor, la limită din cauza scumpirilor. Ce sacrificii fac oamenii: „Nu prea mai am la ce renunța”

Bugetele românilor, la limită din cauza scumpirilor. Ce sacrificii fac oamenii: „Nu prea mai am la ce renunța”

Ana Beatrice
22 apr. 2026, 08:28
Bugetele românilor, la limită din cauza scumpirilor. Ce sacrificii fac oamenii: „Nu prea mai am la ce renunța”
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce determină creșterea prețurilor
  2. Cum își ajustează românii stilul de viață în fața scumpirilor
  3. Unde se simt cel mai tare scumpirile în viața de zi cu zi

Bugetele românilor sunt puse la încercare ca niciodată, pe fondul unui val de scumpiri care pare să nu se oprească. Perspectivele rămân incerte, fără semne clare de stabilizare. În ultimele luni, prețurile au urcat constant în aproape toate domeniile. Tot mai multe familii sunt nevoite să își gestioneze cheltuielile cu maximă atenție.

Tensiunile din Orientul Mijlociu și conflictul din Iran afectează direct piața petrolului. Consecința este scumpirea carburanților. Aceste creșteri se transmit rapid în economie, iar transportul mai scump duce la majorarea prețurilor pentru produse și servicii esențiale.

Ce determină creșterea prețurilor

Scumpirile nu sunt întâmplătoare și nici izolate, ci rezultatul unui cumul de factori care acționează simultan asupra economiei. Presiunea vine în special din exterior, acolo unde tensiunile din Orientul Mijlociu și conflictul din Iran influențează direct piața petrolului.

Efectul se vede rapid în prețul carburanților, iar de aici începe reacția în lanț. Transportul devine mai costisitor, iar acest lucru se reflectă în aproape toate produsele și serviciile. Într-o economie conectată, fiecare creștere se propagă mai departe, până ajunge inevitabil în buzunarul consumatorului.

Cum își ajustează românii stilul de viață în fața scumpirilor

Tot mai mulți români spun că au început să taie serios din cheltuieli, însă pentru unii nu prea mai există loc de ajustări. Pe Reddit, acolo unde oamenii vorbesc fără filtre despre viața de zi cu zi, apar tot mai des mărturii care arată cât de mult s-a strâns „cureaua”.

Un utilizator descrie o realitate dusă la limită: „Eu nu prea mai am la ce renunța și asta mă stresează. Nu conducem mașina habitual, doar pt recreație (…). Mâncare în proporție de 95% acasă. Nu cumpăr haine decât second hand. Luxuri mici sunt câte o înghețată în oraș. Mă doare sufletul să i le iau (copilului activitățile), deci fac eforturi.”

Presiunea nu este doar financiară, ci și emoțională. Același utilizator recunoaște deschis: „Trăiam frugal până acum și nu știu dacă pot să fiu și mai frugală de atât fără să îmi afecteze sănătatea mintală.”

În paralel, alții au transformat economisirea într-un mod de viață strict: „Nu conduc, merg cu transport în comun. Nu am subscripții, piratez. Nu dau comenzi de mâncare, nu beau cafea în oraș. Nu mă duc la concerte. Nu dau bani pe gaming. Nu înseamnă că nu dau bani pe nimic. Dar dau pe ce contează pentru mine”.

Unde se simt cel mai tare scumpirile în viața de zi cu zi

În realitate, impactul majorărilor se vede cel mai clar în deciziile de zi cu zi. Pentru multe familii, mâncarea rămâne ultima zonă în care sunt dispuși să facă compromisuri.

Un utilizator descrie foarte direct dilema: „Singurul loc unde cred că am mai putea economisi e coșul de cumpărături: să cumpărăm mai puține fructe de pădure (…) + să luăm produse mai slab calitativ. Personal, cât timp îmi voi permite, nu voi scădea calitatea mâncării.”

În schimb, ieșirile în oraș sunt printre primele tăiate de pe listă, iar socializarea se mută în variante mai simple și mai accesibile: „La ieșit în primul rând. Mai stăm pe acasă. Un grătar, un pahar cu vin cu prietenii (…) Ne îndreptăm cu pași serioși spre anii ’90 dacă o mai ținem mult așa.”

Pe măsură ce costurile de transport cresc și se reflectă în lanț în toate prețurile, spațiul pentru economii devine tot mai mic. Pentru mulți români, problema nu mai este doar „de unde mai tai”, ci cât timp mai poate fi susținut acest echilibru fragil fără să afecteze serios calitatea vieții, potrivit Playtech.

Tags:
Citește și...
Politicienii se ceartă, iar românii plătesc pentru asta. Dobânzile au explodat. România se împrumută tot mai scump de cinci zile. Avertismentul Citigroup
Economic
Politicienii se ceartă, iar românii plătesc pentru asta. Dobânzile au explodat. România se împrumută tot mai scump de cinci zile. Avertismentul Citigroup
Românii au la dispoziție un nou tip de asigurare. Cât te costă lunar să ai „meșter la ușă” în doar câteva ore și ce intervenții sunt incluse
Economic
Românii au la dispoziție un nou tip de asigurare. Cât te costă lunar să ai „meșter la ușă” în doar câteva ore și ce intervenții sunt incluse
Criza politică zguduie economia: Rate mai mari pentru români, iar cursul ar putea exploda. Avertismentul alarmant al lui Cristian Păun
Economic
Criza politică zguduie economia: Rate mai mari pentru români, iar cursul ar putea exploda. Avertismentul alarmant al lui Cristian Păun
Scandal în coaliție privind listarea la bursă a companiilor de stat. Măsura e contestată de PSD. Care e situația în alte țări europene (FOTO)
Economic
Scandal în coaliție privind listarea la bursă a companiilor de stat. Măsura e contestată de PSD. Care e situația în alte țări europene (FOTO)
Surpriză în topul bogăției din Europa până în 2030. Cine urcă pe primul loc și unde se situează România
Economic
Surpriză în topul bogăției din Europa până în 2030. Cine urcă pe primul loc și unde se situează România
De ce rămân românii fără bani la final de lună. Regula 50-30-20 care te ajută să economisești fără efort
Economic
De ce rămân românii fără bani la final de lună. Regula 50-30-20 care te ajută să economisești fără efort
Românii decontează nota de plată a Planului Bolojan. Datele INS conturează un dezastru pentru nivelul de trai. Cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimi
Economic
Românii decontează nota de plată a Planului Bolojan. Datele INS conturează un dezastru pentru nivelul de trai. Cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimi
Ununea Europeană se pregătește pentru criza carburanților pentru avioane. Războiul din Orientul Mijlociu amenință aprovizionarea
Economic
Ununea Europeană se pregătește pentru criza carburanților pentru avioane. Războiul din Orientul Mijlociu amenință aprovizionarea
România pregătește revoluția digitală. Cum se schimbă buletinul și semnătura în 2026
Economic
România pregătește revoluția digitală. Cum se schimbă buletinul și semnătura în 2026
Tarom neagă zvonurile despre lipsa de kerosen. Care este situația aprovizionării cu combustibil
Economic
Tarom neagă zvonurile despre lipsa de kerosen. Care este situația aprovizionării cu combustibil
Ultima oră
09:02 - Criza combustibilului lovește dur! Lufthansa elimină 20.000 de zboruri. Care sunt cele mai afectate destinații
08:59 - Scenariul PSD, dezvăluit de Lia Olguța Vasilescu. Ce se va întâmpla, dacă Bolojan nu va demisiona. Ea speră, totuși, să îl convingă Nicușor Dan să plece: „Nu stă ţara într-un singur om”
08:34 - Politicienii se ceartă, iar românii plătesc pentru asta. Dobânzile au explodat. România se împrumută tot mai scump de cinci zile. Avertismentul Citigroup
08:18 - Calendar Creștin Ortodox, 22 aprilie. Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul, vindecătorul bolilor și făcător de minuni
07:53 - Prognoza meteo, pentru 22 aprilie. Vreme rece și ploioasă în toată țara. Ninsori la munte
07:34 - Criza guvernamentală ajunge la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a convocat liderii coaliției pentru medieri
23:57 - Roma convoacă ambasadorul rus după insulte la adresa Giorgiei Meloni. Ce jigniri i-au fost adresate prim-ministrului italian
23:56 - Va vota AUR o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD? Ce spune Petrișor Peiu
23:33 - Ucraina propune denumirea „Donnyland” pentru o zonă disputată din Donbas. Cum încearcă să îl atragă pe Trump
23:26 - Ce a învățat Ioana Ginghină din mariajul eșuat cu Papadopol: „Noi, femeile, avem senzația că trebuie să vină cineva să ne facă fericite. Nu este deloc așa”