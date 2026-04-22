Un echilibru între viața profesională și cea personală reprezintă o garanție pentru bunăstarea cetățenilor. Iar dacă cetățenii sunt fericiți, înseamnă că statul și-a atins scopul pentru care funcționează.

De ce este important un stat care lucrează în folosul cetățenilor

Scopul oricărui stat, într-o lume democratică, este de a asigura . În urmă cu câteva sute de ani, un filosof politic britanic spunea că obligația fiecărui om este de a-și asigura fericirea proprie. Ulterior, după alte vreo două sute de ani, Jean Jacques Russeau vorbea despre contractul social, prin care cetățenii cedează o parte din libertăți și din bunuri statului care este obligat să le asigure bunăstarea.

Acolo unde guvernanții au înțeles acest lucru și implementează politici sociale, , copii beneficiază de un sistem educațional performant, iar cetățenii primesc, în general, servicii de calitate. Nu este cazul României, unde guvernanți sunt preocupați doar de bunăstarea statului, adică a nomenklaturii politice aflate la conducere care se bucură de privilegii în detrimentul interesului public.

La noi se vorbește de reforme, despre stat, dar niciodată despre cetățeni și despre bunăstarea lor. De 35 de ani, românii sunt puși să se sacrifice pentru ca statului și celor care îl conduc să le fie bine. Studiile arată că românii muncesc opt luni din 12, într-un an, în folosul statului de la care nu primesc nimic. Doar patru luni muncesc în folosul lor, ceea ce ne duce cu gândul la o societate feudală, în care cetățenii au statut de șerbi, obligați să muncească în folosul privilegiaților.

În anumite state, între care și România, să ai parte de o viață liniștită, cu mai multe zile libere, de care să te bucuri alături de familie, fără să-și faci griji pentru ziua de mâine, este un vis irealizabil. Pentru alți cetățeni, în state în care guvernanții nu pun statul pe primul loc, ci bunăstarea rezidenților, acest lucru este o realitate.

Țările cu cel mai bun echilibru între viața profesională și cea personală

Indicele 2025 analizează primele 60 de economii ale lumii în funcție de PIB. Studiul ia în considerare o serie de factori, inclusiv concediul anual legal, accesul la servicii medicale, siguranța publică și numărul mediu de ore lucrate pe săptămână. Iar pe baza acestor criterii au fost identificate cele mai bune țări în care este asigurat un echilibru între muncă și viață personală, conform dailymail.com.

În acest clasament, pe primul loc se situează Noua Zeelandă, considerată țara cu cel mai bun echilibru dintre viața profesională și cea personală. Țara de la Antipozi a obținut 86,59 puncte din 100. Aici impresionează sistemul de acordare a concediului de odihnă și beneficiile acordate lucrătorilor în caz de boală. Angajații din Noua Zeelandă au dreptul la patru săptămâni de concediu plătit la fiecare 12 luni de muncă.

În caz de boală, lucrătorii pot lua până la 10 zile libere după ce au lucrat pentru același angajator timp de șase luni. Statul are o politică flexibilă și permite folosirea acestor zile inclusiv pentru îngrijirea soțului/soției, a partenerului sau copilului bolnav. Angajații care devin părinți pot beneficia de de 26 de săptămâni (6 luni) de concediu parental plătit, în condițiile legii.

Care sunt cele mai potrivite state sociale

Irlanda ocupă locul al doilea, în acest clasament, cu un scor de 81,17 din 100. Aici, angajații cu normă întreagă au dreptul la patru săptămâni de de bază. În funcție de contractul de muncă, ei pot beneficia chiar de mai multe zile. Irlandezii au dreptul la până la cinci zile de concediu medical plătit pe an, dacă au lucrat cel puțin 13 săptămâni.

Viitoarele mame trebuie să își ia cel puțin două săptămâni de concediu înainte de termenul la care se estimează că vor naște și minimum patru săptămâni după naștere. Pot beneficia de maximum 26 de săptămâni plătite integral și încă 16 săptămâni neplătite.

Statul belgian oferă mai multe beneficii cetățenilor săi, ceea ce-l plasează pe locul trei în clasament. Angajații primesc 20 de zile de concediu pe an dacă lucrează cinci zile pe săptămână sau 24 de zile dacă lucrează șase zile. Mamele trebuie să ia cel puțin o săptămână înainte de naștere și nouă săptămâni după. În cazul gemenilor, se acordă încă două săptămâni. Fondul de Asigurări de Sănătate din Belgia plătește o indemnizație de 82% din salariu în primele 30 de zile, apoi 75%.

Concediul de paternitate este de 15 zile. Primele trei sunt plătite integral de angajator, iar restul de Fondul de Asigurări, cu o indemnizație de 82% din salariul brut.

Cum este sistemul social din Germania

Cu 74,37 puncte, Germania ocupă locul al patrulea în acest clasament. Angajații cu normă întreagă primesc cel puțin 20 de zile de concediu de odihnă. Numărul de zile crește la 24 dacă lucrează șase zile pe săptămână. Ei au dreptul la nouă sărbători legale plătite anual.

Mamele pot lua până la șase săptămâni de concediu înainte de naștere și cel puțin opt săptămâni după. Părinții pot beneficia de concediu parental extins de până la 36 de luni, până când copilul împlinește trei ani.

Cu 74,20 puncte, Norvegia ocupă locul cinci în acest clasament care vizează echilibru între viața profesională și cea de familie. Norvegia are una dintre cele mai generoase politici de concediu parental. Mamele pot lua 54 de săptămâni de concediu plătite cu 80% din salariu sau 44 de săptămâni plătite integral (100%). Concediul poate fi împărțit cu partenerul, cu excepția a trei săptămâni înainte de naștere și șase săptămâni după.

Există și concediu pentru spitalizare, de zece zile anual, pentru îngrijirea copilului bolnav. Concediul medical poate ajunge până la 52 de săptămâni. Angajatorul plătește până în ziua 16, iar ulterior intervine Sistemul Național de Asigurări. În privința concediului anual, membrii sindicatelor au dreptul la cinci săptămâni plătite integral, iar ceilalți la patru săptămâni și o zi.

Cum se manifestă acest echilibru social în Danemarca și Canada

Cu 73,76 puncte, Danemarca se află pe locul șase. Aici angajații cu normă întreagă au cinci săptămâni de concediu anual plătit și pot reporta zilele nefolosite în anul următor. Ei au dreptul la concediu medical plătit integral, indiferent de vechime sau durata bolii.

Concediul de maternitate include patru săptămâni înainte de termen și minimum 14 săptămâni după. Mamele primesc 50% din salariu, dar angajatorii pot plăti integral. Tații pot lua două săptămâni înainte și 14 săptămâni după naștere, fără plată, dar pot solicita beneficii.

Pe locul următor, în clasament se situează Canada. Deși legislația diferă de la o provincie la alta, Canada a obținut 72,89 puncte. După un an de muncă, angajații au dreptul la două săptămâni de concediu plătit. După cinci ani, numărul zilelor crește la cel puțin trei săptămâni. Lucrătorii cu o vechime de peste 10 ani, au dreptul la cel puțin patru săptămâni. Politicile variază, iar unele companii oferă chiar concediu nelimitat.

Numărul zilelor de concediu medical diferă în funcție de provincie. Concediul de maternitate este de minimum 15 săptămâni, iar cel parental de 35 de săptămâni.

Ce state se clasează pe locurile opt și nouă

Australia ocupă locul opt, în acest clasament cu 71,53 puncte. Angajații care primesc salariu fix beneficiază de patru săptămâni de concediu anual plătit. Cei care lucrează în ture primesc o săptămână suplimentară. Concediul parental poate ajunge la doi ani neplătiți, cu garanția păstrării locului de muncă. În plus, până la 20 de săptămâni de concediu plătit pot fi împărțite între părinți.

Cu 71,42 puncte, Finlanda are politici flexibile de echilibru muncă–viață. Țara a fost desemnată cea mai fericită națiune din lume pentru al nouălea an consecutiv, în clasamentul World Happiness Report 2026. Angajații pot beneficia de 24 până la 30 de zile de concediu plătit, în funcție de contract, plus 11 sărbători legale. Dacă aleg să lucreze în aceste zile, pot primi plată dublă. Ei au dreptul la nouă zile de concediu medical anual.

Mamele pot lua până la 105 zile neplătite de concediu de maternitate, începând cu 30–50 de zile înainte de termen. Acestea pot primi indemnizație de la instituția finlandeză de asigurări sociale, Kela. Tații pot lua până la 54 de zile de concediu de paternitate neplătit.

Ultimul loc în top este ocupat de Spania cu 70,53 puncte. Angajații cu normă întreagă beneficiază de 23 de zile de concediu plătit și 14 sărbători legale plătite. Concediul parental este de 19 săptămâni pentru fiecare părinte, plătit integral de sistemul de securitate socială. Primele șase săptămâni trebuie luate imediat după naștere. Restul de 11 pot fi utilizate flexibil în primul an de viață al copilului. Alte două săptămâni pot fi folosite până când copilul împlinește opt ani.