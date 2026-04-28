Acasa » Politică » PSD și AUR, o alianță contra naturii. Câți votanți PSD au încredere în Simion? Câți votanți AUR au încredere în Sorin Grindeanu? (SONDAJ)

PSD și AUR, o alianță contra naturii. Câți votanți PSD au încredere în Simion? Câți votanți AUR au încredere în Sorin Grindeanu? (SONDAJ)

Adrian A
28 apr. 2026, 11:57
PSD și AUR, o alianță contra naturii. Câți votanți PSD au încredere în Simion? Câți votanți AUR au încredere în Sorin Grindeanu? (SONDAJ)
Cuprins
  1. Cum se vede alianța dintre PSD și AUR
  2. Metodologia sondajului

O alianță monstruoasă. Așa poate fi definită, coaliția PSD – AUR. Despre care nu știm pe cât timp se va întinde. Deși Sorin Grindeanu susține că a bătut palma cu Simion doar pentru moțiunea de cenzură.

Cum se vede alianța dintre PSD și AUR

„In istoria politică a României am avut si vom avea multe alianțe nefirești, “monstruoase” coaliții, cumetrii politice contra firii: de la liberalii radicali înfrățiti cu conservatorii pentru a-l mazili pe Cuza, la moțiunea de cenzură inițiată de AUR și USR, până la noul bloc politic PSD – AUR.
Spun ca aceasta este o colaborare politica in contra naturii pentru ca AUR s-a născut și se hrănește din fronda anti-PSD, retorica anti-sistem, mantra anti-corupție. Iar PSD a fost “înjumătățit” electoral tocmai de AUR. Și aici nu e doar analiza politică. Votantii celor două partide o demonstrează direct prin opiniile pe care le au despre liderul partidului cu care tocmai s-au aliat.”, scie Remus Ștefureac, director general al INSCOP Research.
Și avem și cifre.
Doar 4% dintre votanții AUR au încredere în Sorin Grindeanu, și doar 12% dintre votanții PSD au încredere în George Simion.

Metodologia sondajului

Datele sunt extrase din “Baromentrul Informat – INSCOP” culese în perioada 1-7 aprilie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.
Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.
