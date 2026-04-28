PSD și AUR, o alianță contra naturii. Câți votanți PSD au încredere în Simion? Câți votanți AUR au încredere în Sorin Grindeanu? (SONDAJ)

O alianță monstruoasă. Așa poate fi definită, coaliția . Despre care nu știm pe cât timp se va întinde. Deși Sorin Grindeanu susține că a bătut palma cu Simion doar pentru moțiunea de cenzură.

Cum se vede alianța dintre PSD și AUR

„In istoria politică a României am avut si vom avea multe alianțe nefirești, “monstruoase” coaliții, cumetrii politice contra firii: de la liberalii radicali înfrățiti cu conservatorii pentru a-l mazili pe Cuza, la moțiunea de cenzură inițiată de AUR și USR, până la noul bloc politic PSD – AUR.

Spun ca aceasta este o colaborare politica in contra naturii pentru ca AUR s-a născut și se hrănește din fronda anti-PSD, retorica anti-sistem, mantra anti-corupție. Iar PSD a fost “înjumătățit” electoral tocmai de AUR. Și aici nu e doar analiza politică. Votantii celor două partide o demonstrează direct prin opiniile pe care le au despre liderul partidului cu care tocmai s-au aliat.”, scie Remus Ștefureac, director general al INSCOP Research.

Și avem și cifre.

Doar 4% dintre votanții AUR au încredere în Sorin Grindeanu, și doar 12% dintre votanții PSD au încredere în George Simion.

Metodologia sondajului

Datele sunt extrase din culese în perioada 1-7 aprilie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.