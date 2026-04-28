Acasa » Politică » Ce a declarat Călin Georgescu după ce PSD și AUR au bătut palma: „Am următorul mesaj"

28 apr. 2026, 12:12
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Călin Georgescu avertizează! De ce consideră că România este vulnerabilă economic
  2. Ce critici aduce guvernării actuale
  3. Ce avertismente face privind economia și taxele
  4. Călin Georgescu avertizează! Ce spune despre resursele strategice ale României

Călin Georgescu avertizează! La doar o zi după ce AUR și PSD au bătut palma în privința moțiunii de cenzură, Georgescu a susținut un discurs în fața presei. Acesta a vorbit la ieșirea din sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, despre mai multe teme legate de situația actuală a României.

„Am următorul mesaj, ținând cont de situația din țară. Un stat slab costă scump, foarte scump. De 35 de ani România este tratată ca o pradă și pierde oportunități pe care le-ar putea valorifica”, a spus Georgescu.

Călin Georgescu avertizează! De ce consideră că România este vulnerabilă economic

În discursul său, Georgescu a vorbit despre dependența crescută a României față de exterior și despre slăbiciunile din economia internă.

„Astăzi, România depinde covârșitor de extern, produce prea puțin, iar prin decizii haotice și antiromânești creează dezechilibre majore care afectează profund poporul român, independența și identitatea națională.”, a spus Georgescu potrivit Știripesurse.

Ce critici aduce guvernării actuale

Fostul oficial a criticat modul în care sunt gestionate deciziile la nivel guvernamental, făcând referire la lipsa de coerență și responsabilitate.

„Minciuna, incompetența și lipsa de responsabilitate sunt frecvente în actul guvernamental. S-au făcut prea multe greșeli, prea multe acțiuni haotice, iar adunate toate devin pericole reale.”

Ce avertismente face privind economia și taxele

Georgescu a atras atenția asupra unor posibile evoluții economice internaționale, inclusiv creșterea prețului petrolului și impactul acesteia asupra Europei.

„Șocul economic al acestei situații va fi uriaș în câteva luni și va fi resimțit în mod special în Europa.”

De asemenea, a vorbit despre problemele legate de colectarea taxelor și pierderile la bugetul de stat:

„O mare parte din TVA și așa crescut excesiv nu ajunge la buget. Practic se pierd zeci de miliarde anual.”

Călin Georgescu avertizează! Ce spune despre resursele strategice ale României

În final, acesta a abordat subiectul activelor strategice și al posibilelor privatizări, avertizând asupra consecințelor pe termen lung.

„Porturi, aeroporturi, companii energetice… toate aceste active sunt deținute de poporul român. Odată vândute, nu mai avem țară.”

Surse: Cum a aflat Nicușor Dan de moțiunea de cenzură. Ce scria pe bilețelul pe care l-a primit în timpul negocierilor cu Bolojan și Grindeanu / Planul președintelui
