Acasa » Eveniment » După secole de absență, elanii revin în pădurile din România. Unde au ajuns primele exemplare (FOTO)

Traian Avarvarei
28 apr. 2026, 13:14
Elan în România. Sursa foto: Gheorghe Popa - Descoperă Eco-România / Facebook

După secole de absență, elanii revin în România. Patru exemplare au fost aduse din Germania, Franța și Elveția în Parcul Natural Vânători Neamț. După perioada de carantină de 30 de zile, ei vor putea fi văzuți la centrul de vizitare al parcului.

România va avea din nou o populație stabilă de elani

Potrivit Descoperă Eco-România, elanii observați în ultimii zeci de ani în România erau doar vizitatori ocazionali, veniți din afara țării. Altfel, țara noastră n-a mai avut de sute de ani astfel de animale. Populația va fi refăcută de acum, cu ajutorul celor patru exemplare.

„𝐄𝐥𝐚𝐧𝐮𝐥 𝐬-𝐚 𝐢̂𝐧𝐭𝐨𝐫𝐬 𝐢̂𝐧 𝐩𝐚̆𝐝𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐍𝐞𝐚𝐦𝐭̦ 🫎

Da, chiar acel animal impresionant care trăia aici acum sute de ani.

Patru exemplare au ajuns în Parcul Natural Vânători Neamț, aduse din Germania, Franța și Elveția.

În trecut, elanul era cunoscut la noi ca „plotun” — nume păstrat și azi în denumirile unor locuri. Deși au mai fost observați elani în România în ultimele decenii, aceștia erau doar vizitatori ocazionali, veniți din afara țării. Lipsa unei populații stabile a rămas o problemă — iar demersul de acum vine să schimbe asta.

Demersul continuă eforturile începute aici în 2012, când zimbrul a fost reintrodus în libertate pentru prima dată în România. Ideea e simplă: natura își revine dacă îi dai o șansă. Uneori, asta înseamnă să readuci specii dispărute din cauza noastră.

După perioada de acomodare și carantină de 30 de zile, elanii vor putea fi observați de la distanță, în mod responsabil, la centrul de vizitare al Parcului”, a transmis Descoperă Eco-România, pe Facebook.

