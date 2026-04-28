Tribunalul din București a decis. Patronul care și-a ucis angajata însărcinată, condamnat la închisoare pe viață

Tribunalul din a pronunțat o sentință dură într-un dosar care a cutremurat opinia publică, descriind faptele drept o „brutalitate excepțională”.

Condamnare maximă într-un caz extrem

Tribunalul București a decis condamnarea la închisoare pe viață a lui Paul Bușe, în vârstă de 72 de ani, găsit vinovat de omor calificat, scrie Click.

Judecătorii au reținut mai multe circumstanțe agravante, printre care premeditarea, faptul că victima era însărcinată și nivelul extrem de violență folosit în comiterea crimei. În plus, instanța a stabilit plata unor daune morale de 650.000 de euro către familia victimei.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Atacul dintr-un magazin din Sectorul 3

Crima a avut loc pe 7 decembrie 2023, într-un magazin alimentar din complexul comercial Postăvarul, din Sectorul 3 al Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, agresorul a intrat în magazin și a atacat o angajată gravidă, aflată în luna a treia de sarcină. Femeia a fost supusă unui atac extrem de violent, în urma căruia nu a avut nicio șansă de supraviețuire.

După comiterea faptei, bărbatul s-a prezentat singur la o secție de poliție din București și a anunțat agresiunea, conducând ulterior anchetatorii la locul crimei.

Motivele invocate și concluziile instanței

În timpul procesului, au fost analizate mai multe ipoteze privind motivul crimei. Martorii au indicat existența unor tensiuni anterioare între victimă și patron.

De cealaltă parte, inculpatul a susținut că ar fi fost presat și că ar fi existat conflicte legate de activitatea din magazin, invocând totodată o stare psihică instabilă.

Instanța a respins însă aceste apărări, concluzionând că nu există dovezi care să le susțină.

„O brutalitate excepțională”

În motivarea deciziei, judecătorii au subliniat gravitatea extremă a faptelor.

Aceștia au arătat că intensitatea violențelor, numărul mare de lovituri și metodele utilizate depășesc cu mult nivelul obișnuit al unor astfel de infracțiuni, plasând cazul la cel mai ridicat nivel de gravitate în rândul crimelor.

Totodată, instanța a stabilit că inculpatul a avut discernământ în momentul comiterii faptei, respingând argumentele privind o posibilă tulburare psihică.

Reacția apărării

Avocatul Adrian Cuculis a precizat că aceasta este una dintre puținele condamnări la închisoare pe viață pronunțate recent în astfel de cazuri.

Acesta a subliniat gravitatea faptelor și caracterul premeditat al crimei, menționând că decizia instanței reflectă severitatea situației analizate.