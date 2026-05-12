Acasa » Politică » Nicușor Dan amână consultările pentru săptămâna viitoare. Care este motivul. Variante de premier independent (SURSE)

Adrian Teampău
12 mai 2026, 21:02
Sursa foto: B1TV
Cuprins
  1. Nicușor Dan vrea să rezolve criza rapid
  2. Președintele respinge ideea unui guvern minoritar
  3. Variante de premier independent vehiculate în spațiul public

Nicușor Dan va amâna consultările cu partidele, pentru desemnarea unui nou premier, până luni. Amânarea s-ar datora lui Ilie Bolojan și lui Dominic Fritz care ar fi anunțat că au alt program joi.

Nicușor Dan vrea să rezolve criza rapid

Președintele a declarat că intenționează să pună capăt crizei politice într-un timp scurt, ceea ce nu este pe placul lui Ilie Bolojan și a echipei din jurul său. Miniștrii PNL și USR și-ar dori un interimat cât mai lung, cu toate costurile ce decurg din prelungirea instabilității. Dându-le peste cap planurile Nicușor Dan a anunțat că dorește să convoace partidele la consultări imediat după Summitul B9, joi, 13 martie.

Potrivit unor surse politice, termenul a fost devansat, pentru luni, 18 mai. Cauza amânării ar fi fost legată de Ilie Bolojan și Dominic Fritz care l-ar fi anunțat pe șeful statului că și-au făcut alt program pentru joi și, deci, nu pot onora convocarea de la Cotroceni. Dacă se vor adeveri aceste informații, demersul celor doi pare o strategie de tergiversare a consultărilor și de prelungire a crizei.

Concret, luni, 11 mai 2026, Nicușor Dan ar urma să întâlnească cu delegațiile partidelor parlamentare, la Cotroceni, pentru consultări în vederea formării unui nou guvern.

Președintele respinge ideea unui guvern minoritar

Într-o declarație de presă, marți, 12 mai, președintele Nicușor Dan a respins ideea unui guvern minoritar. El a spus comparat un guvern minoritar cu un experiment care va face rău României. Un astfel de scenariu este vehiculat, dinainte de moțiunea de cenzură de Ilie Bolojan și adepții săi. Or, un astfel de cabinet, fără o susținere transparentă, ar deveni dependent și șantajabil, față de de grupările ilegitime de parlamentari traseiști care-l susțin.

„Și, așa cum văd eu din discuțiile preliminare, dacă partidele și mă aștept să-și păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public, de fapt, variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu n-o să fac experimente. Și nu cred că e util pentru România să facem experimente să facem experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate”, a spus președintele.

Nicușor Dan a subliniat că dorește un premier care să-i prezinte o majoritate parlamentară transparentă, dispusă să-i susțină guvernul.

„Deci, ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele? Să obținem o propunere de premier – și bineînțeles și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale – care să strângă o majoritate, înainte ca eu să desemnez prim-ministrul”, a subliniat președintele.

Variante de premier independent vehiculate în spațiul public

Tot pe surse, ca mai toate informațiile legate de evoluția crizei politice, se vehiculează două nume de posibili premieri independenți. Nicușor Dan analizează posibilitatea să-i propună, potrivit Digi 24, pe Radu Burnete, consilierul său, sau pe Șerban Matei director în BNR.

Radu Burnete este consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale. El are o bună legătură cu asociațiile patronale fiind, în trecut, director executiv al Confederația Patronală Concordia. Anterior a lucrat la Consiliul Investitorilor Străini și pentru o companie de consultanță în servicii financiare la Bruxelles.

Șerban Matei lucrează la Banca Națională, ca director al Direcției Relații Internaționale și este văzut ca un apropiat al lui Mugur Isărescu. În 2012, a fost numit reprezentant al României la Fondul Monetar Internațional. De asemenea, a participat la negocieri cu FMI, Banca Mondială și instituții ale Uniunea Europeană. Din această perspectivă, pare mai potrivit pentru poziția de premier, în actuala criză fiscal-bugetară.

În trecut a mai fost vehiculat și numele Ancăi Dragu, în prezent guvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova. Dragu a fost ministru al Finanțelor în guvernul Cioloș, având un mandat cu rezultate pozitive. Într-un singur an, a reușit să îndeplinească aproape toate criteriile de convergență care ar fi permis aderarea României la euro.

