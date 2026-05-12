Preşedintele Nicuşor Dan, declaraţii comune cu omologul său Karol Nawrocki. Polonia este un partener important pentru România (VIDEO)

Adrian Teampău
12 mai 2026, 19:41
Nicușor Dan și Karol Nawrocki Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Președintele Nicușor Dan, declarații comune cu omologul polonez
  2. Ce au discutat cei doi președinți
  3. Președintele Nicușor Dan, despre sprijinul polonez

Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă comună cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, în marja Summitul B9, programat să se desfășoare miercuri, 13 mai, la București. 

Președintele Nicușor Dan, declarații comune cu omologul polonez

Polonia este un partener important pentru România, astfel că cele două state vor continua dialogul, a declarat preşedintele Nicuşor Dan. Șeful statului a susținut o conferință de presă comună cu omologul său polonez, Karol Nawrocki. În acest context, președintele român a precizat că Formatul B9  a fost creat de România şi Polonia împreună, în 2015 și se adresează ţărilor NATO de pe Flancul Est.

„În discuţia noastră de mâine pe care România şi Polonia o prezidează, o să vorbim de situaţia de securitate în Flancul de Est. Vom discuta despre cum putem să facem mai eficiente pregătirile noastre militare din interiorul NATO şi din interiorul Uniunii Europene”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a tras concluziile discuției bilaterale pe care a avut-o cu preşedintele Poloniei, înainte de reuniunea oficială a summitului.

„Am vorbit de cum putem să facem mai bine în zona militară şi de securitate şi, bineînţeles, de pregătirea discuţiei B9 de mâine. Imediat după conferinţa de presă o să ne întâlnim cu secretarul general al NATO, domnul Rutte, cu care vom discuta de asemenea despre discuţia de mâine şi discuţia de peste două luni de la Ankara”, a arătat preşedintele.

Ce au discutat cei doi președinți

În cuvântul de introducere, la conferința de presă, președintele Nicuşor Dan a mai spus că a abordat cu omologul său polonez subiecte precum războiul din Ucraina sau situaţia din Orientul Mijlociu, dar și despre necesitatea aderării Moldovei la Uniunea Europeană

„Am discutat de forţele noastre comune, de militarii români care sunt în Polonia şi de militarii polonezi care sunt în România, la Craiova. Am discutat de posibilitatea unui schimb de experienţă între ce facem noi la Marea Neagră şi ce face Polonia la Marea Baltică. Am vorbit de colaborarea noastră în interiorul NATO şi, de asemenea, de colaborarea noastră în interiorul Uniunii Europene, în zona militară.

Am vorbit de Republica Moldova şi de importanţa pentru România a securităţii pentru Republica Moldova, dar şi de procesul de integrare al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, pentru care există, şi pentru una şi pentru alta, suportul părţii poloneze”, a completat preşedintele.

Președintele Nicușor Dan, despre sprijinul polonez

Șeful statului a mai precizat că, în discuția cu omologul său din Polonia a abordat și subiectul susținerii pe care Polonia o acordă României în vederea aderării la OCDE.

„Am vorbit cu preşedintele despre sprijinul pe care Polonia îl acordă pentru procesul nostru de aderare la OCDE şi am vorbit, de asemenea, de partea economică comercială. Există, aşa cum am spus şi în martie, când am fost la Varsovia, o mare oportunitate de colaborare între economiile noastre şi această preocupare va continua. Încă o dată, Polonia este un partener important pentru România şi vom continua dialogul”, a spus el.

Marţi seara, după discuția bilaterală și conferința de presă, cei doi preşedinţi s-au întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Discuția cu acesta a vizat aspecte legate despre Summitul B9 şi despre Summitul NATO programat în această vară la Ankara.

Nicușor Dan anunță sfârșitul crizei guvernamentale. Scenariul alegerilor anticipate, improbabil
