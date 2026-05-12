PNL și USR își vor coordona și vor adopta o în următoarea perioadă. Anunțul a fost făcut de președintele Senatului Mircea Abrudean.

PNL și USR și-au dat mâna în Parlament

Grupurile parlamentare ale celor două formațiuni și-au propus să promoveze cu prioritate proiectele PNRR, SAFE, aderarea la OCDE și programul de reforme. Grupurile parlamentare ale PNL şi USR au concretizat ideea de colaborare anunțată, anterior, de Ilie Bolojan și Dominic Fritz. Cei doi au ieșit împreună după consultările informale de la Cotroceni, nemulțumiți de rezultatul discuțiilor cu președintele Nicușor Dan.

Președintele Senatului, Mircea Abrudan a susținut o declarație comună cu deputata USR Diana Stoica, la Palatul Parlamentului. Liderii grupurilor parlamentare ale celor două formațiuni au avut o întâlnire pe această temă, marţi, în biroul preşedintelui Senatului.

„Am avut o întâlnire, împreună cu colegii de la USR, cu liderii grupurilor parlamentare din Senat şi Camera Deputaţilor, pentru a ne coordona strategia parlamentară pentru următoarea perioadă, ţinând cont de priorităţile anunţate deja de cele două partide, prin liderii lor, respectiv PNRR. Vă reamintesc că avem în Parlament vreo nouă proiecte de lege care prevăd aprobarea unor jaloane.

Neadoptarea acestora la timp presupune penalităţi de peste 700 de milioane de euro per proiect. Al doilea element important – accesarea programului SAFE, al treilea – aderarea României la OCDE şi al patrulea – continuarea programului de reforme început de Guvern, consolidare bugetară şi tot ceea ce presupune acest program”, a declarat Abrudean, după întâlnire.

Cele două partide pregătesc o alianță

a spus că discuţiile au vizat coordonarea şi armonizarea poziţiilor celor două grupuri, PNL și USR, în următoarea perioadă, în contextul demiterii guvernului Bolojan.

„Cred că e nevoie să avem cât mai multe poziţii aliniate în această direcţie corectă pentru România, din punctul nostru de vedere”, a opinat Mircea Abrudean.

Preşedintele Senatului a precizat că parlamentarii celor două formațiuni formează, acum, cel mai mare grup parlamentar de 133 de deputați și senatori. Acest lucru, contează doar din punct de vedere simbolic, propagandistic. PSD are 129 de parlamentari, iar o eventuală alianță pe care partidul lui Sorin Grindeanu ar schimb ierarhia.

„Suntem împreună cea mai importantă forţă din Parlament în acest moment: 133 de parlamentari. Încercăm să aducem lângă noi oameni responsabili (…) şi sunt mulţi oameni responsabili în Parlamentul României, în toate partidele, pentru a continua aceste proiecte importante pentru România. Sunt proiectele României, nu ale USR, nu ale PNL, nici ale unei persoane”, a mai arătat el.

PNL și USR se vor coordona și la consultările de la Cotroceni

În acest context, Mircea Abrudean a declarat că această colaborare, dintre PNL și USR, la nivel parlamentar, nu are în vedere și consulările de la Cotroceni. El a spus că Ilie Bolojan și Dominic Fritz vor fi cei care vor stabili strategia pentru consultările cu președintele Nicușor Dan. Șeful statului a anunțat că va convoca partidele la , joi, 14 mai sau, cel mai târziu, luni, 18 mai pentru desemnarea unui premier.

„Noi am discutat despre ceea ce se întâmplă în Parlament, nu despre altceva”, a precizat Abrudean.

La rândul său, Diana Stoica, șefa deputaților USR, a precizat că este începutul unei colaborări la nivel parlamentar. Ea spus că vor fi inițiate proiecte legislative comune pe care cele două partide și le vor asuma în parlament.

„La următoarea întâlnire vom stabili împreună un set de iniţiative legislative pe care ni le vom asuma, pe care le vom susţine şi care sperăm să beneficieze de susţinerea parlamentarilor de bună-credinţă care vor să trăiască, de asemenea, într-o ţară modernă. E vorba aici de reforma statului, de zonele foarte importante pentru fiecare dintre partidele noastre”, a adăugat Diana Stoica.