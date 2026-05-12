Nicușor Dan a anunțat că actuala se va încheia într-o perioadă de timp relativ scurtă. El a precizat că România va rămâne pe o direcție pro-occidentală.

a făcut aceste precizări la conferința de presă pe care a susținut-o alături de omologul său polonez, Karol Nawrocki, înainte de Summitul Bucureşti 9 (B9).

Nicușor Dan anunță sfârșitul crizei politice

Președintele a subliniat că România va păstra direcția pro-occidentală și după învestirea unui nou guvern. Nicușor Dan a declarat că actuala criză politică internă se va rezolva într-un interval de timp relativ scurt. Într-o declarație anterioară, el a transmis că va convoca partidele pentru consultări la Palatul Cotroceni, joi, pe 14 mai sau luni, pe 18 mai, după Summitul B9.

„Criza politică internă se va rezolva într-o direcţie pro-occidentală şi într-un termen pe care îl apreciez destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcţie pro-occidentală”, a afirmat şeful statului.

Declarația șefului statului dă peste cap planurile lui Ilie Bolojan și ale susținătorilor săi din PNL și USR care sperau că interimatul se va prelungi. Parte dintre politicienii celor două partide estimau că premieru demis va rămâne la Guvern până în iunie, iulie, în vreme ce alții vorbeau chiar un interimat prelungit până în toamnă, după vacanța parlamentară.

Președintele nu împărtăște ideea prelungirii crizei politice și a instabilității guvernamentale. Cu atât mai mult cu cât se prefigurează probleme mari în ceea ce privește programul SAFE. Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța de urgență adoptată de guvernul Bolojan după moțiunea de cenzură. Conform Constituției, guvernele demise nu pot promova ordonanțe, drept care este nevoie de un cabinet plin pentru a îndrepta situația.

Ce spune președintele despre alegerile anticipate?

Președintele Nicușor Dan a respins ideea alegerilor anticipate, apreciind că un asemenea sccenariu nu are șanse de reușită. Întrebat despre posibilitatea organizării de alegeri anticipate, preşedintele a spus că este „complicat” din punct de vedere constituţional.

„Nu am avut alegeri anticipate după 1989 şi de aceasta excludem acest scenariu”, a explicat președintele.

De câteva zile, tabăra pro-Bolojan promovează ideea alegerilor anticipate, sperând că o alianță PNL-USR cu Ilie Bolojan în frunte ar obține un rezultat bun, având în vedere campania de propagandă intensă, din ultimele săptămâni, în favoarea premierului. Mai mult, un astfel de scenariu ar prelungi șederea premierului demis la Palatul Victoria și i-ar permite să organizeze alegerile. Iar acest lucru i-ar aduce un avantaj la urne.

Nicușor Dan înclină spre premier tehnocrat

Președintele ia în calcul un guvern condus de un premier tehnocrat, independent. El a precizat că o astfel de opțiune opțiune depinde de formarea unei majorități parlamentare. urmează să fie anunțate în perioada următoare, în funcție de calendarul politic și de negocierile dintre partide.

„Este un scenariu care are șanse. În mintea mea da. Nu le-am avansat. Voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”, a spus Nicușor Dan.

Ideea unui premier independent este agreată atât de PSD, cât și de UDMR. Se opun, însă, cei din PNL și USR care fac presiuni asupra șefului statului pentru a-l desemna din nou pe ca premier. Cele două formațiuni care adună, împreună, aproximativ 25%, din mandatele parlamentare se bazează pe o lovitură de forță, iar nu pe o majoritate parlamentară.

PNL și USR ar dori ca președintele să propună un premier care să fie demis, în Parlament, după care să-l desemneze, din nou pe Bolojan, forțând mâna parlamentarilor să-l voteze, sub amenințarea cu alegerile anticipate. Acest scenariu nu este dorit de Nicușor Dan, având în vedere vulnerabilitatea unui cabinet minoritar, depedent de orice grup parlamentar ilegitim format din traseiști.