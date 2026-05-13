B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cine ar putea fi viitorul premier al României. Piețele de predicții conturează un scenariu neașteptat

Cine ar putea fi viitorul premier al României. Piețele de predicții conturează un scenariu neașteptat

Ana Maria
13 mai 2026, 07:58
Cine ar putea fi viitorul premier al României. Piețele de predicții conturează un scenariu neașteptat
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Varianta surpriză pentru viitorul Guvern. Cine conduce în cursa pentru funcția de premier
  2. De ce pare mai probabil scenariul unui premier tehnocrat
  3. Varianta surpriză pentru viitorul Guvern. Cât de relevante sunt aceste estimări
  4. Ce statut are Polymarket în România

Varianta surpriză pentru viitorul Guvern. În plin blocaj politic și pe fondul negocierilor pentru formarea viitorului Executiv, piețele de predicții indică un scenariu interesant în ceea ce privește numele viitorului premier al României.

Deși în topul favoriților individuali se află politicieni cunoscuți, investitorii care tranzacționează pe aceste platforme par să mizeze mai degrabă pe varianta unui premier tehnocrat.

Datele afișate în timp real de platforma Polymarket arată o competiție strânsă pentru Palatul Victoria, într-un moment în care scena politică rămâne extrem de fluidă.

Varianta surpriză pentru viitorul Guvern. Cine conduce în cursa pentru funcția de premier

Pe piața dedicată întrebării „Viitorul premier al României?”, Sorin Grindeanu ocupă prima poziție, cu o probabilitate estimată la aproximativ 24%., scrie Știripesurse. În urma sa se află Cătălin Predoiu, cotat la 16%.

Piața include 24 de variante posibile și înregistrează un volum al tranzacțiilor de aproximativ 270.500 de dolari, potrivit datelor publicate de Polymarket și citate de Mediafax.

Aceste procente nu reprezintă un sondaj de opinie clasic, ci probabilități implicite generate de prețurile la care utilizatorii cumpără și vând contracte pe platformă.

De ce pare mai probabil scenariul unui premier tehnocrat

Deși în topul numelor individuale apar lideri politici, alte piețe de predicții de pe aceeași platformă indică o tendință diferită.

În cazul întrebării privind posibilitatea ca viitorul șef al Guvernului să fie tehnocrat, varianta afirmativă este cotată la 51%.

Un alt indicator merge și mai departe: pe piața care analizează apartenența politică a viitorului premier, opțiunea „Independent/Technocrat” este evaluată la 58%, în timp ce PSD este cotat la 20%.

Cu alte cuvinte, traderii par să considere că, deși numele vehiculate public sunt în principal politice, deznodământul negocierilor ar putea aduce în fruntea Guvernului o figură independentă sau un profil tehnocrat.

Varianta surpriză pentru viitorul Guvern. Cât de relevante sunt aceste estimări

Aceste date trebuie interpretate cu rezerve.

Polymarket funcționează ca o platformă de predicții bazată pe tranzacții cu bani reali, nu ca un instrument sociologic sau electoral. Cotele reflectă percepțiile participanților din piață, speculațiile momentului și reacțiile la informațiile publice disponibile.

Prin urmare, probabilitățile afișate se pot modifica rapid, în funcție de evoluția negocierilor politice sau de apariția unor noi informații.

Ce statut are Polymarket în România

Platforma nu este autorizată să opereze în România.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a inclus Polymarket pe lista operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României, ceea ce înseamnă că accesul la platformă este restricționat la nivel local.

Tags:
Citește și...
Reacția lui Kelemen Hunor după ce George Simion a făcut apel la maghiari să se înscrie în AUR
Politică
Reacția lui Kelemen Hunor după ce George Simion a făcut apel la maghiari să se înscrie în AUR
Summit B9 la București. Ce lideri NATO participă astăzi la reuniunea găzduită de Nicușor Dan. Agenda evenimentului de la Cotroceni
Politică
Summit B9 la București. Ce lideri NATO participă astăzi la reuniunea găzduită de Nicușor Dan. Agenda evenimentului de la Cotroceni
Nicușor Dan amână consultările pentru săptămâna viitoare. Care este motivul. Variante de premier independent (SURSE)
Politică
Nicușor Dan amână consultările pentru săptămâna viitoare. Care este motivul. Variante de premier independent (SURSE)
Nicușor Dan anunță sfârșitul crizei guvernamentale. Scenariul alegerilor anticipate, improbabil
Politică
Nicușor Dan anunță sfârșitul crizei guvernamentale. Scenariul alegerilor anticipate, improbabil
Preşedintele Nicuşor Dan, declaraţii comune cu omologul său Karol Nawrocki. Polonia este un partener important pentru România (VIDEO)
Politică
Preşedintele Nicuşor Dan, declaraţii comune cu omologul său Karol Nawrocki. Polonia este un partener important pentru România (VIDEO)
PNL şi USR și-au dat mâna în Parlament. Cele două grupuri își vor coordona strategile și acțiunile
Politică
PNL şi USR și-au dat mâna în Parlament. Cele două grupuri își vor coordona strategile și acțiunile
PSD lucrează la o nouă majoritate parlamentară. Varianta premierului tehnocrat prinde tot mai mult contur
Politică
PSD lucrează la o nouă majoritate parlamentară. Varianta premierului tehnocrat prinde tot mai mult contur
Renate Weber atacă la CCR Ordonanța SAFE. Avocatul Poporului contestă legalitatea OUG pentru împrumutul de 16,6 miliarde de euro destinat apărării
Politică
Renate Weber atacă la CCR Ordonanța SAFE. Avocatul Poporului contestă legalitatea OUG pentru împrumutul de 16,6 miliarde de euro destinat apărării
Kelemen Hunor, după noi discuții cu Grindeanu: „Următorul Guvern va avea o viaţă de 8 – 10 luni”. Ce propunere de premier are
Politică
Kelemen Hunor, după noi discuții cu Grindeanu: „Următorul Guvern va avea o viaţă de 8 – 10 luni”. Ce propunere de premier are
Stolojan: Nicușor Dan trebuie să desemneze un premier PSD. Îl obligă Constituția
Politică
Stolojan: Nicușor Dan trebuie să desemneze un premier PSD. Îl obligă Constituția
Ultima oră
08:15 - Reacția lui Kelemen Hunor după ce George Simion a făcut apel la maghiari să se înscrie în AUR
07:30 - Summit B9 la București. Ce lideri NATO participă astăzi la reuniunea găzduită de Nicușor Dan. Agenda evenimentului de la Cotroceni
07:11 - IDV la Petrești. Cum a devenit Dâmbovița un punct industrial strategic pentru camioanele militare ale Armatei Române
00:04 - Misterul scufundării unei nave rusești în apropierea coastelor Spaniei. Suspiciuni că transporta reactoare nucleare pentru submarine către Coreea de Nord. Investigație CNN
23:56 - Românii au început să se contrazică din cauza unei întrebări simple. Care este orașul care a ieșit pe primul loc?
23:52 - Vreme extremă în România după furtuni violente și inundații locale. Ce județe rămân sub cod galben
23:27 - Ce se întâmplă în realitate între Lora și soțul ei după ce s-a zvonit că artista a rămas singură
23:13 - Plecare din administrația Trump. Şeful Agenţiei pentru alimente şi medicamente (FDA) a demisionat
23:07 - Sute de salariați de la Apele Române protestează în fața instituției și a Ministerului Mediului. Ce acuzații aduc liderii sindicali
22:58 - „Este o bătălie pe care o vom pierde” avertizează Demi Moore cu privire la viitorul industriei cinematografice