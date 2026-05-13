Kelemen Hunor, liderul UDMR, nu s-a arătat prea mișcat de apelul lui George Simion către maghiari de a se înscrie în AUR, pe fondul crizei guvernamentale generate de moțiunea de cenzură PSD-AUR.

Kelemen (UDMR): Chestiile de marketing nu vor funcționa

„Într-o societate unde e libertate, fiecare spune ce dorește. Nu o să aibă prea mulți maghiari, cum nu a avut nici PDL. USR a încercat. Chestiile de marketing nu vor funcționa”, a reacționat Kelemen Hunor, pentru

Apelul lui Simion (AUR) către maghiari

George Simion să se alăture AUR, acuzând UDMR că și-a trădat electoratul: „Etnicii maghiari, cetăţeni români care au ieşit în stradă la începutul anului împotriva taxelor lui Bolojan, la Miercurea Ciuc, la Odorheiu Secuiesc, la Sfântu Gheorghe şi în alte părți, au cerut reprezentanţilor lor în Parlament să voteze moţiunea de cenzură. UDMR are o problemă de reprezentativitate, a justificat nevotarea moţiunii prin faptul că a fost introdusă de AUR. (…) Arată că UDMR şi-a trădat alegătorii. (…) Fac un apel la toţi etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR”.