B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Reacția lui Kelemen Hunor după ce George Simion a făcut apel la maghiari să se înscrie în AUR

Reacția lui Kelemen Hunor după ce George Simion a făcut apel la maghiari să se înscrie în AUR

Traian Avarvarei
13 mai 2026, 08:15
Reacția lui Kelemen Hunor după ce George Simion a făcut apel la maghiari să se înscrie în AUR
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Kelemen (UDMR): Chestiile de marketing nu vor funcționa
  2. Apelul lui Simion (AUR) către maghiari

Kelemen Hunor, liderul UDMR, nu s-a arătat prea mișcat de apelul lui George Simion către maghiari de a se înscrie în AUR, pe fondul crizei guvernamentale generate de moțiunea de cenzură PSD-AUR.

Kelemen (UDMR): Chestiile de marketing nu vor funcționa

„Într-o societate unde e libertate, fiecare spune ce dorește. Nu o să aibă prea mulți maghiari, cum nu a avut nici PDL. USR a încercat. Chestiile de marketing nu vor funcționa”, a reacționat Kelemen Hunor, pentru Digi24.

Apelul lui Simion (AUR) către maghiari

George Simion îi îndemnase pe maghiari să se alăture AUR, acuzând UDMR că și-a trădat electoratul: „Etnicii maghiari, cetăţeni români care au ieşit în stradă la începutul anului împotriva taxelor lui Bolojan, la Miercurea Ciuc, la Odorheiu Secuiesc, la Sfântu Gheorghe şi în alte părți, au cerut reprezentanţilor lor în Parlament să voteze moţiunea de cenzură. UDMR are o problemă de reprezentativitate, a justificat nevotarea moţiunii prin faptul că a fost introdusă de AUR. (…) Arată că UDMR şi-a trădat alegătorii. (…) Fac un apel la toţi etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR”.

Tags:
Citește și...
Fritz, despre propunerile lui Kelemen Hunor: „Îi admir optimismul”. Ce spune despre soluția tehnocrată la criza politică
Politică
Fritz, despre propunerile lui Kelemen Hunor: „Îi admir optimismul”. Ce spune despre soluția tehnocrată la criza politică
PSD intră în ședința care poate decide viitorul Guvern. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Politică
PSD intră în ședința care poate decide viitorul Guvern. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Cine ar putea fi viitorul premier al României. Piețele de predicții conturează un scenariu neașteptat
Politică
Cine ar putea fi viitorul premier al României. Piețele de predicții conturează un scenariu neașteptat
Summit B9 la București. Ce lideri NATO participă astăzi la reuniunea găzduită de Nicușor Dan. Agenda evenimentului de la Cotroceni
Politică
Summit B9 la București. Ce lideri NATO participă astăzi la reuniunea găzduită de Nicușor Dan. Agenda evenimentului de la Cotroceni
Nicușor Dan amână consultările pentru săptămâna viitoare. Care este motivul. Variante de premier independent (SURSE)
Politică
Nicușor Dan amână consultările pentru săptămâna viitoare. Care este motivul. Variante de premier independent (SURSE)
Nicușor Dan anunță sfârșitul crizei guvernamentale. Scenariul alegerilor anticipate, improbabil
Politică
Nicușor Dan anunță sfârșitul crizei guvernamentale. Scenariul alegerilor anticipate, improbabil
Preşedintele Nicuşor Dan, declaraţii comune cu omologul său Karol Nawrocki. Polonia este un partener important pentru România (VIDEO)
Politică
Preşedintele Nicuşor Dan, declaraţii comune cu omologul său Karol Nawrocki. Polonia este un partener important pentru România (VIDEO)
PNL şi USR și-au dat mâna în Parlament. Cele două grupuri își vor coordona strategile și acțiunile
Politică
PNL şi USR și-au dat mâna în Parlament. Cele două grupuri își vor coordona strategile și acțiunile
PSD lucrează la o nouă majoritate parlamentară. Varianta premierului tehnocrat prinde tot mai mult contur
Politică
PSD lucrează la o nouă majoritate parlamentară. Varianta premierului tehnocrat prinde tot mai mult contur
Renate Weber atacă la CCR Ordonanța SAFE. Avocatul Poporului contestă legalitatea OUG pentru împrumutul de 16,6 miliarde de euro destinat apărării
Politică
Renate Weber atacă la CCR Ordonanța SAFE. Avocatul Poporului contestă legalitatea OUG pentru împrumutul de 16,6 miliarde de euro destinat apărării
Ultima oră
08:42 - Fritz, despre propunerile lui Kelemen Hunor: „Îi admir optimismul”. Ce spune despre soluția tehnocrată la criza politică
08:25 - PSD intră în ședința care poate decide viitorul Guvern. Ce variante sunt pe masa negocierilor
08:22 - Fostul șef de cabinet al lui Zelenski contestă acuzațiile de corupție. Ce spune fostul oficial ucrainean în fața anchetatorilor
07:58 - Cine ar putea fi viitorul premier al României. Piețele de predicții conturează un scenariu neașteptat
07:30 - Summit B9 la București. Ce lideri NATO participă astăzi la reuniunea găzduită de Nicușor Dan. Agenda evenimentului de la Cotroceni
07:11 - IDV la Petrești. Cum a devenit Dâmbovița un punct industrial strategic pentru camioanele militare ale Armatei Române
00:04 - Misterul scufundării unei nave rusești în apropierea coastelor Spaniei. Suspiciuni că transporta reactoare nucleare pentru submarine către Coreea de Nord. Investigație CNN
23:56 - Românii au început să se contrazică din cauza unei întrebări simple. Care este orașul care a ieșit pe primul loc?
23:52 - Vreme extremă în România după furtuni violente și inundații locale. Ce județe rămân sub cod galben
23:27 - Ce se întâmplă în realitate între Lora și soțul ei după ce s-a zvonit că artista a rămas singură