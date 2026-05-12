PSD face discuții pentru a forma o nouă majoritate parlamentară care să susțină un nou guvern pro-occidental. Ideea unui prinde contur, fiind tot mai vehiculată în spațiul public.

PSD lucrează la o nouă majoritate parlamentară

În ciuda presiunilor venite dinspre tabăra Bolojan, pentru o renominalizare a premierului demis ca să formeze un nou guvern, prinde contur, din ce în ce mai mult, ideea unui premier tehnocrat. Într-o intervenție, marți, 12 mai, președintele a anunțat că va chema joi sau luni formațiunile politice parlamentare la consultări la Cotroceni.

Șeful statului a lăsat deschisă varianta propunerii unui premier tehnocrat, respinsă de PNL și USR. În schimb, a închis subiectul renominalizării lui Ilie Bolojan, precizând că este nevoie de un premier capabil să coaguleze o majoritate. Or, s-a văzut și la moțiunea de cenzură, care a trecut cu 281 de voturi, PNL și USR nu au capacitatea de a negocia o susținere în parlament.

În acest context, deputatul PSD Marian Neacşu a declarat că se lucrează la formarea unei majorităţi parlamentare care să susţină o propunere de premier. El a precizat că a fost convocată o ședință a Biroului Permanent Naţional al PSD, unde va fi discutat acest subiect.

„Cred că se lucrează la asta (formarea unei majorități – n. red.)”, a spus deputatul, la Palatul Parlamentului, răspunzând unei întrebări legate de procesele înregistrate în formarea unei noi majorități parlamentare, după declarațiile președintelui.

Social-democrații se reunesc în ședință

Marian Neacșu a anunțat că miercuri la ora 13:00 va avea loc o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al PSD unde vor fi prezentate concluziile conturate în urma discuțiilor dintre Sorin Grindeanu și reprezentanții grupurilor parlamentare și parlamentari independenți. El a refuzat să dea detalii, în fața jurnaliștilor despre aceste discuții spunând că este corect ca lucrurile să fie prezentate, mai întâi, colegilor de partid.

Întrebat, de asemenea, dacă social-democrații se gândesc și la o variantă de premier independent, el a subliniat că orice nume va fi discutat mai întâi în partid.

„Deocamdată nu avem nicio variantă care poate să fie spusă, decât întâi în partid”, a afirmat el.

Varianta independentului agreată de PSD și UDMR

Nu doar PSD este de acord cu un premier independent, tehnocrat, ci și UDMR. Șeful formațiunii maghiare, Kelemen Hunor, este de acord că cea mai bună soluție pentru viitorul guvernării este un prim-ministru agreat de toate formațiunile politice, astfel încât să aibă susținere parlamentară. El a spus că va propune președintelui, la consultările de la Cotroceni, refacerea coaliției cu un premier din afară, independent.

„Eu am ascultat declarația domnului președinte Dan, care spunea că toate variantele sunt pe masă și dorește o variantă sigură. Asta înseamnă că orice variantă e sigură, dacă are o majoritate în spate. Eu voi susține o astfel de soluție cu partidele care au fost în coaliția mare, largă, și cu un premier care se vină din afară. Eu nu spun tehnocrat, eu spun un premier care poate fi acceptat de toată lumea. Deci, depinde de persoană. A zis președintele că are două, trei nume în cap, probabil că vom afla după consultări”, a afirmat liderul UDMR.

Președintele Nicușor Dan a comentat demersurile făcute de partide pentru a ajunge la o majoritate necesară susținerii unui nou guvern, după demiterea lui Ilie Bolojan. El a spus că va cere fiecărei delegații politice cu care se va întâlni la consultări să arate dacă are o majoritate capabilă să treacă un guvern și să asigure o guvernare stabilă.

„Cu titlu general, solicitarea mea, pe care o s-o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Ăsta este răspunsul general. Și, așa cum văd eu din discuțiile preliminare, dacă partidele, și mă aștept să-și păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public, variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține. Iar eu n-o să fac experimente”, spus președintele.

Președintele nu a exclus nici varianta unui premier tehnocrat, însă a precizat că o astfel de opțiune depinde de formarea unei majorități parlamentare. Consultările oficiale urmează să fie anunțate în perioada următoare, în funcție de calendarul politic și de negocierile dintre partide.

„Este un scenariu care are șanse. În mintea mea da. Nu le-am avansat. Voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan închide capitolul Bolojan premier

Întrebat dacă ar accepta să-l desemneze pe Ilie Bolojan ca premier, după demiterea cu 281 de voturi, președintele a respins ideea. El a spus că, asemenea experimente nu sunt utile. Drept care nu va nominaliza un fără o majoritate în spate.

„Nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate. Deci, ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele? Să obținem o propunere de premier – și bineînțeles și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale – care să strângă o majoritate, înainte ca eu să desemnez prim-ministrul”, a afirmat, marți, Nicușor Dan.

Strategia PNL și USR de-al readuce pe Bolojan la guvern

După moțiunea de cenzură, PNL și USR împreună cu propaganda bolojenistă au făcut presiuni intense asupra lui Nicușor Dan. Aceștia au încercat să obțină o renominalizare a lui . Incapabili să negocieze o majoritate parlamentară care să împiedice demiterea guvernului, liderii PNL și USR vor guverneze într-o formulă minoritară.

Scenariul pe care echipa Bolojan l-a gândit, pentru a-și atinge scopul, se bazează pe o lovitură de forță. Pe diferite voci i se cere lui Nicușor Dan să fie părtaș la aceasta, împotriva Parlamentului. Concret, președintele ar trebui să nominalizeze un premier care să pice la vot, după care să-l propună pe Ilie Bolojan. Strategia are la bază teama de alegerile anticipate, care ar fi convocate în cazul respingerii unui al doilea guvern.

Un guvern Bolojan 2 nu s-ar baza pe susținerea unei majorități parlamentare, ci pe forță și teamă. O idee care este respinsă de președintele Nicușor Dan. Un astfel de cabinet lipsit de susținere parlamentară sau dependentă de anumite grupări, ar fi instabil și șantajabil.

Dacă ar reveni la Palatul Victoria, Bolojan 2 ar fi nevoit să cedeze când o grupare parlamentară i-ar cere favoruri. Un guvern minoritar va fi obligat să cedeze orice i se cere. Altfel, va risca să fie demis printr-o nouă moțiune.