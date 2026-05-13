Summit B9 la București. Ce lideri NATO participă astăzi la reuniunea găzduită de Nicușor Dan. Agenda evenimentului de la Cotroceni

Ana Maria
13 mai 2026, 07:30
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto / Alexandru Dobre
Cuprins
  1. Cine a ajuns deja la București pentru summit
  2. De ce este important acest summit pentru România
  3. Ce lideri internaționali participă la reuniunea de la Cotroceni
  4. Lideri NATO, la București. Care este programul summitului B9
  5. Lideri NATO, la București. Ce este formatul B9 și de ce a fost creat

Palatul Cotroceni găzduiește miercuri unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice și de securitate din regiune. Lideri NATO, reprezentanți ai Statelor Unite, ai țărilor nordice și ai statelor de pe flancul estic al Alianței se reunesc în Capitală pentru Summitul București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, eveniment coprezidat de președintele Nicușor Dan și omologul său din Polonia, Karol Nawrocki.

Tema centrală a reuniunii este „Delivering More for Transatlantic Security”, potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială.

Evenimentul are loc într-un context regional tensionat, în care securitatea europeană și cooperarea transatlantică rămân subiecte-cheie pe agenda liderilor occidentali.

Cine a ajuns deja la București pentru summit

Primele delegații de rang înalt care au ajuns în Capitală au fost cele conduse de președintele Poloniei și de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cei doi au participat marți seară la o cină de lucru alături de președintele Nicușor Dan.

Ulterior, Nicușor Dan și Karol Nawrocki au susținut declarații comune, unde au abordat teme precum consolidarea relației bilaterale dintre România și Polonia, cooperarea în domeniul securității, perspectivele extinderii Uniunii Europene și rolul formatului B9 în actualul context geopolitic.

De ce este important acest summit pentru România

Reuniunea marchează revenirea summitului B9 la București după o pauză de doi ani. Ultima ediție organizată în România a avut loc în 2022.

Anul trecut, summitul s-a desfășurat la Vilnius, unde a fost prezent și Nicușor Dan. La acea reuniune a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care se află și acum pe lista invitaților reuniunii de la Cotroceni.

Potrivit HotNews, liderul ucrainean este însoțit la București de soția sa, care are un program separat de activitățile oficiale ale summitului.

Ce lideri internaționali participă la reuniunea de la Cotroceni

Lista participanților include oficiali de cel mai înalt nivel din NATO, Europa și Statele Unite:

  • Secretarul General NATO, Mark Rutte;
  • Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda;
  • Președintele Estoniei, Alar Karis;
  • Președintele Cehiei, Petr Pavel;
  • Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs;
  • Președintele Slovaciei, Peter Pellegrini;
  • Președintele Finlandei, Alexander Stubb;
  • Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen;
  • Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski;
  • Subsecretarul de Stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno;
  • Ministrul Apărării din Suedia, Pål Jonson;
  • Ministrul de Externe al Norvegiei, Espen Barth Eide;
  • Secretarul de stat permanent din Cancelaria premierului Islandei, Benedikt Árnason;
  • Ambasadorul Bulgariei la NATO, Nikolay Milkov;
  • Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Lideri NATO, la București. Care este programul summitului B9

Agenda oficială anunțată pentru eveniment include mai multe momente-cheie.

Începând cu ora 10:30, are loc ceremonia de primire a șefilor de delegație la Palatul Cotroceni.

De la 11:00 este programată sesiunea plenară, care va fi deschisă prin intervențiile președintelui Nicușor Dan și ale președintelui Poloniei, Karol Nawrocki.

La 14:20 este programată fotografia oficială de grup, urmată la 14:30 de un dejun de lucru.

Ziua se va încheia cu declarații comune de presă, programate pentru ora 17:00, susținute de Nicușor Dan, Karol Nawrocki și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Lideri NATO, la București. Ce este formatul B9 și de ce a fost creat

Formatul București 9 a fost lansat în 2015, la inițiativa fostului președinte al României Klaus Iohannis și a fostului lider polonez Andrzej Duda.

Crearea acestui cadru de cooperare a venit după anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia, scopul fiind coordonarea pozițiilor statelor NATO aflate pe flancul estic și consolidarea dialogului strategic în materie de securitate.

