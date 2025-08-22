B1 Inregistrari!
Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul

Elena Boruz
22 aug. 2025, 15:00
SMURD Sursa foto: B1 TV

Un băiețel, în vârstă de doar 9 ani, se zbate între viață și moarte, după ce, joi, a căzut într-o piscină și s-a ales cu răni foarte grave. Incidentul s-a petrecut în localitatea Potcoava, din județul Olt, după ce copilul a fost lăsat nesupravegheat.

Potrivit informațiilor, acesta se afla în stare de inconștiență, atunci când au sosit echipajele medicale. La fața locului s-au deplasat echipajul SMURD Scorniceşti şi două echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, dintre care unul cu medic.

Cuprins:

  • Copilul a fost resuscitat timp de o oră
  • În ce stare se află acum

Copilul a fost resuscitat timp de o oră

Pompierii au precizat că l-au găsit pe copil într-o stare destul de gravă. Timp de aproximativ 60 de minute au efectuat manevrele de resuscitare.

Băiețelul a fost dus la spitalul de urgență Slatina și ulterior transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Nr. 1 Craiova.

„Minorul a fost găsit în stop cardio-respirator, în curs de resuscitare de către persoanele aflate în zonă. Manevrele de resuscitare au fost continuate de personalul medical pentru aproximativ o oră, în urma acestora pacientul prezentând activitate cardiacă”, au transmis pompierii, potrivit gds.ro.

În ce stare se află acum

Actualmente, starea de sănătate a copilului este extrem de gravă. Medicii au informat faptul că starea de inconștiență persistă și este ventilat mecanic.

„Copilul a fost adus la spitalul nostru în cursul zilei precedente, prin transfer de la SJU Slatina, cu stop cardiorespirator resuscitat, înecat, cu stare generală extrem de gravă, instabil respirator și hemodinamic. A fost internat în clinica ATI pentru pediatrie.

Este inconstient, total areactiv, intubat orotraheal și ventilat mecanic, cu suport vasopresor, cu monitorizarea permanentă a funcțiilor vitale, primește tratament complex de reanimare. Are un prognostic rezervat”, au transmis reprezentanții spitalului din Craiova.

