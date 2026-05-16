Accident deosebit de grav în București. Un motociclist a pierdut controlul și s-a izbit de un parapet

Flavia Codreanu
16 mai 2026, 10:26
Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum s-a produs acest accident mortal în Capitală
  2. Ce s-a întâmplat după sosirea echipajelor medicale

Accident mortal în Capitală în noaptea de vineri spre sâmbătă. Un motociclist de 40 de ani a pierdut controlul direcției și s-a izbit violent de un parapet metalic de pe marginea drumului.

Cum s-a produs acest accident mortal în Capitală

Tragedia a avut loc în timp ce bărbatul se deplasa pe o arteră importantă din București. Polițiștii sosiți la fața locului au început imediat investigațiile pentru a înțelege cum s-a întâmplat totul.

„Din primele verificări a rezultat că un motociclist, în vârstă de 40 de ani, care se deplasa pe str. Iuliu Haţieganu, dinspre şos. Vitan-Bârzeşti către Splaiul Unirii, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu parapetul metalic marginal”, precizează Brigada Rutieră din cadrul Poliţiei Capitalei.

Ce s-a întâmplat după sosirea echipajelor medicale

La locul impactului au ajuns de urgență echipajele de prim-ajutor. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare în speranța că îi vor putea salva viața bărbatului. Din păcate rănile suferite au fost mult prea grave și au fost nevoiți să declare decesul.

Polițiștii de la Rutieră au deschis un dosar de cercetare penală și continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate toate cauzele și împrejurările în care s-a produs acest grav accident.

