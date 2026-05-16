Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a declarat că PSD trebuie să rezolve criza politică, deoarece el a generat-o și „lucrurile trebuie să fie asumate”. Pîslaru a explicat și de ce varianta unui premier tehnnocrat sau a unui guvern tehnocrat nu e o soluție.

Pîslaru: Cred că PSD trebuie să vină cu opțiuni

„Mi-am menționat foarte clar opțiunea că cea mai bună alegere ar fi Ilie Bolojan, nu cred în varianta unui tehnocrat care să conducă guvernul din simplu fapt că în acest moment ai nevoie de un acord politic și, dacă ar fi să pui un tehnocrat care se bazează pe un sprijin volatil politic, este exact tema aceea cu premierul-marionetă pe care, bineînțeles, partidul care a fost responsabil pentru toată această șaradă cu moțiunea, este un deziderat important pe care îl are. (…)

Cred că PSD trebuie să vină cu opțiuni. Înțeleg că deja au anunțat că lucrează la ideea de a constitui o majoritate și să meargă cu o propunere care să respecte ceea ce președintele țării a cerut”, a declarat ministrul, pentru

De ce Pîslaru nu crede că e bună ideea unui premier tehnocrat

Dragoș Pîslaru a explicat apoi că un premier tehnocrat n-ar fi o soluție deoarece n-ar avea deloc putere și ar fi la mâna partidelor mari din Parlament, care de câte ori nu le convine câte ceva.

„O să mă refer la activitatea prim-ministrului și a întregului guvern și o să vă dau și un exemplu din portofoliul meu. În guvernul tehnocrat, Dacian Cioloș a negociat la început cu domnul Dragnea sau cine era pe vremea aia la PSD, reforma administrativă. (…) La un moment dat, pe la jumătatea mandatului, când PSD începuse să critice guvernul tehnocrat cu tot felul de apelative și lucruri de genul ăsta, deși domnul vicepremier Dîncu era în guvern, pachetul de reformă administrativă s-a sugerat că nu mai poate fi adoptat și că să fie abandonat. (…)

Deci asta este chestiunea cu tehnocrații. (…) Dacă există posibilitatea să te blocheze, na, o vor face cu grație și devin și eroi după aia”, a explicat Dragoș Pîslaru, pentru Digi24.