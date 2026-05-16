Ilie Bolojan anunță că PNL și USR vor fi „aliniați" la consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni

Ilie Bolojan anunță că PNL și USR vor fi „aliniați” la consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni

Mirela Ionela Achim
16 mai 2026, 16:11
Ilie Bolojan (PNL ) și Dominic Fritz (USR). Sursa foto: Dominic Fritz / Facebook
Cuprins
  1. Tandem PNL – USR și în Parlament
  2. Bolojan: Renegocierea PNRR, prioritatea Guvernului

Președintele PNL, premierul demis Ilie Bolojan, a declarat că partidul său va fi „aliniat” cu USR la consultările cu președintele Nicușor Dan, care vor avea loc luni la Palatul Cotroceni.

Tandem PNL – USR și în Parlament

Bolojan a punctat apoi că PNL și USR, fie că vor fi la Putere, fie că vor trece în Opoziție, vor susține în continuare proiectele prin fonduri europene, stabilitatea financiară a țării și relansarea economică.

„Asta ca să închidem această perioadă pe care nu o puteam evita, de constrângeri bugetare şi de reducere de deficit, şi să trecem la relansarea economică. De asemenea, vom susţine proiectele prin PNRR în Parlament, pe care le vom depune în următoarele două săptămâni, ca toate jaloanele să fie îndeplinite şi să nu pierdem banii”, a continuat liderul PNL.

Bolojan: Renegocierea PNRR, prioritatea Guvernului

Premierul Bolojan mai afirmat că prioritatea Guvernului în următoarele două săptămâni e renegocierea PNRR deoarece în toată țara sunt proiecte importante prin acest program care trebuie finalizate: „Renegocierea programului în următoarele două săptămâni e o prioritate şi, de aceea, şi pentru Timişoara, finalizarea proiectelor e vitală. De asemenea, sunt multe active şi proiecte care sunt azi în administrarea Guvernului, în administrarea statului, care pot fi transferate reşedinţelor de judeţ, în aşa fel încât active care azi nu sunt folosite corespunzător să fie folosite. Şi în cele 10 luni de guvernare, componenta de descentralizare a fost importantă şi o vom susţine şi în perioada următoare, indiferent pe ce poziţie vor fi cele două partide (PNL şi USR)”.

