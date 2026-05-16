Flavia Codreanu
16 mai 2026, 15:58
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. România a semnat împreună cu alte state un document internațional. Ce se prevede în el
  2. Care a fost reacția oficialilor de la Kiev
  3. Ce mesaj a transmis președinta Maia Sandu la această reuniune

România a semnat împreună cu alte 35 de state un acord istoric la reuniunea ministerială a Consiliului Europei de la Chișinău. Documentul prevede înființarea unui tribunal pentru judecarea lui Vladimir Putin.

România a semnat împreună cu alte state un document internațional. Ce se prevede în el

Țara noastră a răspuns la intenția de a adera la Comitetul Director al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, scrie Agerpres.

Lista semnatărilor include state precum Andorra, Austria, Belgia, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Republica Moldova, Monaco, Muntenegru, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Ucraina și Regatul Unit.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu explicat importanța politică și juridică a acestui document adoptat de cele 36 de țări:

„România a notificat intenția de a adera la Acordul Parțial Extins privind Comitetul Director al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei ca un pas concret al angajamentului ferm de a sprijini eforturile internaționale pentru tragerea la răspundere a celor responsabili de încălcări grave ale dreptului internațional. Înființarea tribunalului este susținută de 36 de țări”, a declarat

Care a fost reacția oficialilor de la Kiev

Ministrul ucrainean de Externe a salutat semnarea acordului pe rețelele sociale. Totodată, miniștrii au adoptat Declarația de la Chișinău și decizii privind Noul Pact Democratic pentru Europa, migrația și cooperarea cu Uniunea Europeană.

Șeful diplomației ucrainene a subliniat impactul pe care îl va avea acest nou organism juridic:

„Tribunalul Special devine o realitate juridică. Foarte puțini credeau că această zi va veni. Dar a venit. Putin va intra în istorie ca un infractor”, a declarat Andrii Sibiga.

Ce mesaj a transmis președinta Maia Sandu la această reuniune

Republica Moldova a fost gazda oficială a acestui summit. Maia Sandu a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei trebuie să depășească asistența financiară.

Șefa statului vecin a cerut comunității internaționale să mențină o presiune fermă asupra Moscovei:

„Presiunea asupra Rusiei nu trebuie să slăbească, e nevoie de mult mai mult decât ajutor financiar. Este esențială și tragerea la răspundere pentru crimele comise”, a declarat Maia Sandu.

