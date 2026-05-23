Statele Unite țin deschisă varianta unor noi atacuri asupra Iranului, în timp ce negocierile indirecte pentru oprirea războiului continuă prin intermediul Pakistanului. Administrația Trump așteaptă un răspuns al Teheranului la cea mai recentă propunere americană, dar oficialii de la Washington transmit că Iranul nu poate păstra uraniu îmbogățit și nu poate controla Strâmtoarea Hormuz printr-un sistem de taxe.

Casa Albă așteaptă răspunsul Iranului, dar Pentagonul rămâne pregătit

Criza dintre Statele Unite și Iran intră într-un moment decisiv. Potrivit , administrația Trump se pregătea vineri pentru o posibilă nouă rundă de lovituri militare împotriva Iranului, deși o decizie finală nu fusese luată.

În paralel, diplomația continuă. Teheranul analizează cea mai recentă ofertă transmisă de Washington, iar răspunsul ar urma să vină prin Pakistan, țară care joacă rol de mediator între cele două părți.

Surse citate de CBS News susțin că propunerea americană a fost însoțită de un avertisment clar: dacă Iranul respinge oferta considerată finală, atacurile militare ar putea fi reluate.

„Iranul este disperat să facă o înțelegere. Vom vedea ce se întâmplă”, a declarat Donald Trump, potrivit CBS News, citat de Agerpres.

Rubio vorbește despre progresele războiului pe care Trump îl duce cu Iranul, dar și despre „Planul B”

Secretarul de stat Marco Rubio a spus că discuțiile indirecte au înregistrat un mic progres, însă a evitat să transmită că un acord este aproape. Principalele blocaje rămân programul nuclear iranian, uraniul îmbogățit și controlul asupra Strâmtorii .

„A existat puțină mișcare, iar asta este bine”, a declarat Marco Rubio, potrivit CBS News.

Oficialul american a avertizat însă că Washingtonul și aliații săi trebuie să aibă o variantă de rezervă dacă Iranul refuză să redeschidă complet Strâmtoarea Hormuz. Rubio a criticat și ideea Teheranului de a impune un sistem de taxe pentru tranzitul prin această rută strategică.

„Nu este acceptabil”, a spus Marco Rubio despre intenția Iranului de a crea un sistem de taxare în Strâmtoarea Hormuz, conform sursei.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul energiei la nivel global. Blocajele din zonă au contribuit la creșterea prețurilor la combustibili și au amplificat presiunea asupra economiei americane.

Trump rămâne la Casa Albă, în loc să meargă la nunta fiului său

Tensiunea momentului se vede și în programul președintelui american. Donald Trump a anunțat că nu va participa la nunta fiului său cel mare, Donald Trump Jr., motivând că trebuie să rămână la Washington din cauza obligațiilor guvernamentale.

„Deși mi-am dorit foarte mult să fiu alături de fiul meu, Don Jr., și de cel mai nou membru al familiei Trump, viitoarea lui soție, Bettina, circumstanțele legate de Guvern și dragostea mea pentru Statele Unite ale Americii nu îmi permit să fac acest lucru”, a transmis Donald Trump pe Truth Social.

Președintele urma inițial să petreacă weekendul Memorial Day la proprietatea sa de golf din New Jersey, însă programul a fost modificat, iar Trump se întoarce la Casa Albă.

Armata americană se pregătește pentru orice scenariu

Potrivit CBS News, unii membri ai comunității militare și de informații din SUA și-au anulat planurile pentru , în așteptarea unei posibile decizii privind atacurile. În același timp, oficialii din apărare și informații au actualizat listele de rechemare pentru instalațiile americane din străinătate.

Măsura vine pe fondul temerilor privind o eventuală ripostă iraniană, în timp ce Statele Unite încearcă să reducă amprenta militară din Orientul Mijlociu.

Casa Albă insistă că Donald Trump nu a renunțat la varianta diplomatică, dar nici nu exclude opțiunea militară.

„Președintele și-a făcut foarte clare liniile roșii: Iranul nu poate avea niciodată o armă nucleară și nu poate păstra uraniul îmbogățit”, a declarat Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, potrivit sursei.

„Președintele păstrează întotdeauna toate opțiunile pe masă, iar treaba Pentagonului este să fie pregătit să execute orice decizie pe care comandantul suprem ar putea să o ia”, a mai spus aceasta.

Iranul amenință cu extinderea conflictului împotriva lui Trump

Teheranul nu rămâne fără reacție. Gardienii Revoluției au avertizat că noi atacuri ale Statelor Unite sau Israelului ar putea extinde conflictul dincolo de Orientul Mijlociu.

„Lovituri zdrobitoare în locuri pe care nici nu vi le puteți imagina”, au avertizat reprezentanții Gardienilor Revoluției.

De la armistițiul temporar început în aprilie, Statele Unite și Iranul au evitat în mare parte loviturile directe una împotriva celeilalte. Această pauză a oferit spațiu negocierilor, dar nu a rezolvat mizele centrale: programul nuclear iranian, libertatea de navigație prin Hormuz și garanțiile de securitate cerute de Washington.

În acest moment, conflictul depinde de răspunsul Teheranului. Dacă Iranul acceptă oferta americană, negocierile pot continua. Dacă o respinge, Washingtonul pare pregătit să treacă de la presiune diplomatică la acțiune militară.