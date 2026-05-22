Mașină căzută într-o prăpastie de 15 metri, la Galați. În autoturism se aflau doi minori și un tânăr de 20 de ani

Ana Beatrice
22 mai 2026, 23:34
Sursa foto: B1 TV
Cuprins
  1. Cum a ajuns autoturismul în prăpastie
  2. Victimele au fost scoase din mașină în doar câteva minute

Un grav accident s-a produs vineri seară, în zona centurii Brateș din Galați. O mașină în care se aflau doi minori de 16 ani și un tânăr de 20 de ani s-a prăbușit într-o prăpastie de aproximativ 15 metri. Potrivit informațiilor transmise de ISU Galați, echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență la fața locului.

Cum a ajuns autoturismul în prăpastie

Potrivit reprezentanților ISU Galați, tragedia s-a petrecut vineri seară, în zona centurii Brateș din municipiul Galați. În autoturism se aflau trei tineri: doi adolescenți de 16 ani și șoferul, în vârstă de 20 de ani. Mașina a părăsit partea carosabilă și s-a prăbușit într-o prăpastie adâncă de aproximativ 15 metri.

La scurt timp după apelul la 112, autoritățile au mobilizat un dispozitiv amplu de intervenție. La fața locului au ajuns două ambulanțe de tip C și una de tip B din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Galați, alături de două autospeciale de intervenție și o autospecială de descarcerare. Salvatorii au intervenit contracronometru pentru acordarea primului ajutor victimelor și scoaterea acestora din zona extrem de periculoasă.

Victimele au fost scoase din mașină în doar câteva minute

Intervenția salvatorilor s-a desfășurat contracronometru, după ce autoturismul a căzut în râpa adâncă de aproximativ 15 metri. Potrivit ISU Galați, echipele operative au reușit să ajungă rapid la victime și să le scoată din mașină în circa 10 minute de la sosirea la locul accidentului.

Din fericire, toate cele trei persoane au fost găsite conștiente de către echipele de intervenție. Tinerii au primit îngrijiri medicale chiar la fața locului.

Ulterior, victimele au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Autoritățile au precizat că apelul la 112 a fost realizat automat de autoturism, prin sistemul integrat de alertă în caz de accident, imediat după impact.

