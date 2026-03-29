Război în Orientul Mijlociu. Complex industrial din Israel, lovită de o rachetă iraniană. Martorii au văzut un nor uriaș de fum negru (VIDEO)

Adrian Teampău
29 mart. 2026, 21:09
Război în Orientul Mijlociu. Complex industrial din Israel, lovită de o rachetă iraniană. Martorii au văzut un nor uriaș de fum negru (VIDEO)
Nor de fum provocat de explozia unei rachete iraniene într-un complex industrial din Israel Sursa foto: X
Cuprins
  1. Israelul a început să sufere în Războiul din Orientul Mijlociu
  2. Mai multe echipaje de salvatori au intervenit

Războiul din Orientul Mijlociu este departe de a se fi încheiat, deși Donald Trump își declară victoria la aproape fiecare ieșire publică. În ciuda bombardamentelor lansate de armatele israeliene și americane, Iranul ripostează și provoacă pagube însemnate.

Israelul a început să sufere în Războiul din Orientul Mijlociu

Un nor dens de fum negru a fost văzut și filmat de jurnaliștii israelieni, ridicându-se din zona industrială din sudul țării. Media locală a difuzat imaginile, iar martorii au remarcat că nu au mai văzut de multă vreme așa ceva. Deși bombardează zilinic Iranul, Israelul pare că se confruntă, la rândul său cu distrugeri în războiul din Orientul Mijlociu pe care l-a provocat împreună cu SUA.

Potrivit mai multor  posturi de televiziune, norul negru și dens provenea din zona industrială Ramat Hovav, la nord de Beersheva. Acesta este principalul oraş din sudul Israelului, situat în deşertul Negev. Contactată de AFP, armata israeliană, care raportase cu puţin timp înainte că o rachetă iraniană fusese lansată spre zonă a încercat să diminueze importanța incidentului.

Ofițerii militari au afirmat că ar fi fost vorba despre resturi ale unei rachete care ar fi lovit în zona respectivă. Nu au dat alte detalii, dat fiind că astfel de informații cu privire la daunele provocate de război sunt cenzurate.

„Înţelegem că a existat un impact al unui rest de rachetă”, s-au limitat să declare oficialii IDF.

Mai multe echipaje de salvatori au intervenit

Mai multe echipaje ale forțelor de poliție din districtul sud, susținute de  unităţi ale Gărzii naţionale şi de poliţia de frontieră, aufost trimise în zona respectivă. De asemenea, a fost solicitată prezența unor echipe de deminare și de salvare care să intervină.

Poliția a transmis că echipele de salvare au demarat căutări într-o clădire din  sectorul Negev după ce a fost declanșat un incendiu.

Conform informațiilor  care circulă pe rețelele de socializare, atacul cu rachete iraniene a vizat un complex care găzduiește o companie de armament  sub contract cu guvernul israelian, Rafael Advanced Defense Systems. În această unitate se dezvoltă și se produc rachete și sisteme active de apărare.

Complexul găzduiește 19 fabrici de substanțe chimice, inclusiv fabrici de pesticide, brom și laboratoare farmaceutice.

Autoritățile au avertizat asupra unei potențiale scurgeri de substanțe chimice periculoase, evacuând zona înconjurătoare ca măsură de precauție.

