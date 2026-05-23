Alarmă într-o provincie minieră din China. O explozie a ucis opt oameni, iar 38 sunt blocați

Răzvan Adrian
23 mai 2026, 08:16
Foto ilustrativ / Sursa foto: Eduraw/Pexels
Cuprins
  1. Salvatorii încearcă să ajungă la minerii rămași în subteran
  2. Monoxidul de carbon din mină, pericol major după explozie
  3. Xi Jinping cere intervenție totală și o anchetă

O explozie produsă într-o mină de cărbune din nordul Chinei a declanșat o operațiune de salvare dificilă, după ce zeci de muncitori au rămas blocați în subteran. Cel puțin opt persoane au murit, iar nivelurile ridicate de monoxid de carbon complică intervenția echipelor care încearcă să ajungă la minerii prinși sub pământ.

Salvatorii încearcă să ajungă la minerii rămași în subteran

Accidentul a avut loc la mina Liushenyu, din orașul Changzhi, provincia Shanxi, una dintre cele mai importante zone miniere ale Chinei.

Potrivit CNN, care citează presa de stat Xinhua, explozia s-a produs vineri seară, în timp ce 247 de muncitori se aflau în subteran.

Până sâmbătă dimineață, 201 oameni au fost evacuați, însă 38 de mineri au rămas blocați. Operațiunea de salvare continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească în ce condiții se află persoanele prinse în mină.

Monoxidul de carbon din mină, pericol major după explozie

Presa de stat chineză a relatat că nivelurile de monoxid de carbon din mină au depășit limitele admise. Acest lucru poate transforma intervenția într-o misiune extrem de riscantă, atât pentru muncitorii blocați, cât și pentru salvatori.

Xi Jinping cere intervenție totală și o anchetă

Liderul chinez Xi Jinping a cerut o mobilizare completă pentru salvarea minerilor dispăruți. De asemenea, acesta a solicitat o anchetă amănunțită privind cauza accidentului și tragerea la răspundere a celor vinovați, dacă se vor constata nereguli.

Provincia Shanxi este un centru major al industriei cărbunelui din China, dar are și un istoric dificil privind siguranța în mine.

