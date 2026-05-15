Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis un avertisment către Belarus și a anunțat continuarea atacurilor asupra Rusiei, în urma unui atac cu rachete asupra Kievului soldat cu 24 de morți, inclusiv copii, potrivit Reuters, citat de .

Avertisment privind posibile acțiuni din Belarus

Zelenski a declarat că există informații privind contacte între Rusia și Belarus referitoare la posibile operațiuni militare viitoare.

El a avertizat asupra utilizării teritoriului Belarusului în eventuale acțiuni împotriva Ucrainei.

„Știm că au avut loc contacte suplimentare între ruși și Aleksandr Lukașenko”, a transmis președintele ucrainean pe platforma X.

Atac asupra Kievului soldat cu victime

Declarațiile vin după un atac cu rachete asupra capitalei Ucrainei, în urma căruia au murit 24 de persoane, inclusiv trei copii.

Autoritățile ucrainene au confirmat bilanțul și au anunțat că mai multe zone ale orașului au fost afectate.

Ucraina anunță continuarea loviturilor asupra Rusiei

Liderul de la Kiev a afirmat că Ucraina va continua atacurile asupra infrastructurii militare și energetice din Rusia.

Printre obiectivele vizate se numără instalațiile din sectorul petrolier și facilitățile de producție militară.

„Ucraina nu va permite ca atacurile care iau vieți să rămână nepedepsite”, a spus Zelenski.

Informații privind posibile noi atacuri

Zelenski a mai declarat că serviciile de informații ucrainene indică pregătiri pentru noi rusești cu rachete și drone.

Acestea ar putea viza inclusiv centre de comandă și instituții strategice.

Declarațiile președintelui au fost făcute pe fondul intensificării atacurilor asupra Kievului și al continuării operațiunilor militare de ambele părți. Situația rămâne tensionată, fără semnale imediate de reducere a confruntărilor.