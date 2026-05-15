Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis un avertisment către Belarus și a anunțat continuarea atacurilor asupra Rusiei, în urma unui atac cu rachete asupra Kievului soldat cu 24 de morți, inclusiv copii, potrivit Reuters, citat de Agerpres.
Zelenski a declarat că există informații privind contacte între Rusia și Belarus referitoare la posibile operațiuni militare viitoare.
El a avertizat asupra utilizării teritoriului Belarusului în eventuale acțiuni împotriva Ucrainei.
„Știm că au avut loc contacte suplimentare între ruși și Aleksandr Lukașenko”, a transmis președintele ucrainean pe platforma X.
Declarațiile vin după un atac cu rachete asupra capitalei Ucrainei, în urma căruia au murit 24 de persoane, inclusiv trei copii.
Autoritățile ucrainene au confirmat bilanțul și au anunțat că mai multe zone ale orașului au fost afectate.
Liderul de la Kiev a afirmat că Ucraina va continua atacurile asupra infrastructurii militare și energetice din Rusia.
Printre obiectivele vizate se numără instalațiile din sectorul petrolier și facilitățile de producție militară.
„Ucraina nu va permite ca atacurile care iau vieți să rămână nepedepsite”, a spus Zelenski.
Zelenski a mai declarat că serviciile de informații ucrainene indică pregătiri pentru noi atacuri rusești cu rachete și drone.
Acestea ar putea viza inclusiv centre de comandă și instituții strategice.
Declarațiile președintelui ucrainean au fost făcute pe fondul intensificării atacurilor asupra Kievului și al continuării operațiunilor militare de ambele părți. Situația rămâne tensionată, fără semnale imediate de reducere a confruntărilor.