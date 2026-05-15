B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev

Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev

Răzvan Adrian
15 mai 2026, 20:17
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / ABACA
Cuprins
  1. Avertisment privind posibile acțiuni din Belarus
  2. Atac asupra Kievului soldat cu victime
  3. Ucraina anunță continuarea loviturilor asupra Rusiei
  4. Informații privind posibile noi atacuri

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis un avertisment către Belarus și a anunțat continuarea atacurilor asupra Rusiei, în urma unui atac cu rachete asupra Kievului soldat cu 24 de morți, inclusiv copii, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Avertisment privind posibile acțiuni din Belarus

Zelenski a declarat că există informații privind contacte între Rusia și Belarus referitoare la posibile operațiuni militare viitoare.
El a avertizat asupra utilizării teritoriului Belarusului în eventuale acțiuni împotriva Ucrainei.

„Știm că au avut loc contacte suplimentare între ruși și Aleksandr Lukașenko”, a transmis președintele ucrainean pe platforma X.

Atac asupra Kievului soldat cu victime

Declarațiile vin după un atac cu rachete asupra capitalei Ucrainei, în urma căruia au murit 24 de persoane, inclusiv trei copii.
Autoritățile ucrainene au confirmat bilanțul și au anunțat că mai multe zone ale orașului au fost afectate.

Ucraina anunță continuarea loviturilor asupra Rusiei

Liderul de la Kiev a afirmat că Ucraina va continua atacurile asupra infrastructurii militare și energetice din Rusia.
Printre obiectivele vizate se numără instalațiile din sectorul petrolier și facilitățile de producție militară.

„Ucraina nu va permite ca atacurile care iau vieți să rămână nepedepsite”, a spus Zelenski.

Informații privind posibile noi atacuri

Zelenski a mai declarat că serviciile de informații ucrainene indică pregătiri pentru noi atacuri rusești cu rachete și drone.
Acestea ar putea viza inclusiv centre de comandă și instituții strategice.

Declarațiile președintelui ucrainean au fost făcute pe fondul intensificării atacurilor asupra Kievului și al continuării operațiunilor militare de ambele părți. Situația rămâne tensionată, fără semnale imediate de reducere a confruntărilor.

Tags:
Citește și...
Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
Externe
Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar
Externe
Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Externe
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Pizzeria de pe balcon care a cucerit internetul. Cum a transformat un bărbat propria locuință într-o afacere virală (VIDEO)
Externe
Pizzeria de pe balcon care a cucerit internetul. Cum a transformat un bărbat propria locuință într-o afacere virală (VIDEO)
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Externe
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Cinci italieni au murit în Maldive în timpul unor scufundări. Ce s-a întâmplat cu grupul de cercetători
Externe
Cinci italieni au murit în Maldive în timpul unor scufundări. Ce s-a întâmplat cu grupul de cercetători
Germania: Reguli noi pentru românii care trăiesc din ajutoare sociale. „Există un sentiment de nedreptate în rândul populației”
Externe
Germania: Reguli noi pentru românii care trăiesc din ajutoare sociale. „Există un sentiment de nedreptate în rândul populației”
Topul celor mai ieftine destinații din Europa. Unde poți petrece un weekend cu doar 52 de euro
Externe
Topul celor mai ieftine destinații din Europa. Unde poți petrece un weekend cu doar 52 de euro
(VIDEO) Donald Trump, primit la sediul „interzis” al puterii din Beijing. Ce a declarat președintele despre întâlnirea cu Xi Jinping
Externe
(VIDEO) Donald Trump, primit la sediul „interzis” al puterii din Beijing. Ce a declarat președintele despre întâlnirea cu Xi Jinping
Protestele din Serbia, au fost întrerupte de un incident grav. O mașină a intrat în grupul de manifestanți.
Externe
Protestele din Serbia, au fost întrerupte de un incident grav. O mașină a intrat în grupul de manifestanți.
Ultima oră
21:49 - Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
21:31 - Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre
21:29 - Bolojan a dezvăluit proiectul unde statul a cheltuit 240 de milioane de dolari degeaba: „Vom rămâne cu un teren și niște hârtii”
21:17 - Magheru, „culoar de tranzit” fără viață. Primăria Capitalei pregătește un redesign complet al bulevardului prin concurs internațional
21:04 - Ce spune Traian Băsescu despre alegerile anticipate și care ar trebui să fie prioritatea României: „Eu zic să luăm banii” (VIDEO)
21:01 - Theodor Stolojan: „România are nevoie de Bolojan acum”. Ce spune despre mesajul lui Băsescu și poziția PNL în criza politică
20:49 - Oana Roman, mărturisire dureroasă pe Instagram. Vedeta vorbește despre 35 de ani de jigniri, etichete și „lupta pentru libertate”
20:39 - Traian Băsescu: „Pentru mulți, domnul Bolojan e un soi de Mesia, dar un om politic, care înțelege și prioritățile statului, nu ar face așa ceva”. Ce soluție propune fostul președinte (VIDEO)
20:19 - Bucureştiul, noua destinaţie pentru turismul de wellness. Străinii vin în România după recomandările ChatGPT: „Mi-a plăcut foarte mult”
20:11 - Dragoș Pîslaru spune că nu îi ajung banii din salariul de ministru, deși încasează 12.800 de lei pe lună: „Soția mă întreține”. De ce ascunde locul de muncă al acesteia