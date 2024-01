„360 de grade” | Sfaturi pentru un an 2024 prosper. Alina Bădic: Trebuie să începem în forță, optimiști și bine organizați / Ingrid Baciu: Fără disciplină, nu faci nimic! (VIDEO)

Alina Bădic și invitata sa, Ingrid Baciu, au explicat, în emisiunea „360 de grade”, ce trebuie să facem pentru a avea un an 2024 prosper: să fim energici, optimiști, organizați, disciplinați și să știm ce vrem.

Alina Bădic: Trebuie să fim optimiști și organizați pentru a avea un an 2024 bun

„Poate fi un an foarte prolific, de mare succes financiar și nu numai pentru cei care aleg , adică nu depresivi, supărați, văicărindu-se. Deci e absolut necesar să înțelegem că acest an trebuie să-l începem în forță, chiar dacă suntem obosiți după sărbători, chiar dacă avem anumite supărări.

Să vedem partea plină paharului, să existe un soi de organizare a vieții noastre în viitorul apropiat, să consacrăm un potențial energetic structurării vieții noastre. Chiar dacă socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, există un potențial pe care-l putem stăpâni.

Deci foarte mult și știm exact ce vrem!”, a explicat Alina Bădic.

Ingrid Baciu: Fără disciplină, nu poți să faci nimic

Întrebată dacă eventualele conflicte la început de 2024 pot fi urmări a ceva din 2023, Ingrid Baciu a răspuns: „Poate s-a înțeles, dar nu s-a rezolvat – pot să înțeleg că am ghetele ude, dar mai stau așa trei ore și răcesc. 2024 trebuie să fie anul spontaineității spirituale, a disciplinei spirituale, că fără disciplină, în spiritualitate nu faci nimic! Nici în ce privește viața ce ține de lumea fizică! Trebuie să știi de ce iei deciziile vizavi de tine, de Univers, de ceilalți oameni. Am auzit oameni care vor să schimbe radical o profesie, dar nu verifică nimic. Am întrebat recent pe cineva si mi-a spus: ”nu știu, cred că va fi mai bine…”. Dacă oamenii vor continua așa… Oamenii nu înțeleg că suntem la un sfârșit de civilizație? Așa nu se mai putea, în această cetate a consumismului…”