Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic: În luna Șobolanului, sub element Metal Yang, provocarea e la nivel de conducere / În sectorul României sunt niște stele oribile. Totul e să fim calmi (VIDEO)

Alina Bădic și invitații săi, Anca Dimancea și Marian Golea, au vorbit, în ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade”, despre Luna Șobolanului, sub element Metal Yang. Aceasta a început azi, 4 decembrie, și durează până pe 2 ianuarie 2022.

La ce să ne așteptăm în Luna Șobolanului, sub element Metal Yang

„Trebuie să tragem puțin aer în piept. În centrul Casei vine în sfârșit o combinație mult mai favorabilă – Suma 10. (…) Asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe o ureche, dar va fi o lună mai relaxată și puțin mai benefică din mai multe puncte de vedere și sperăm și în ce privește sănătatea oamenilor.

Cumva și partea financiară să se mai echilbreze. Cel puțin așa ne-ar promite această lună. Noi vorbim acum de o situație generală pe glob”, a susținut Anca Dimancea.

Care este provocarea Lunii Șobolanului, sub element Metal Yang

„Provocarea luni următoare e la nivel de conducere, de șefi, de stăpânul casei. Dacă ne gândim la nivel de carieră, există șansa ca mulți să aibă mici probleme. Anca spunea ceva de anul viitor, că e un an plin de încercări. Cu excepția Dragonului! El se pare că la anul nu mai calcă în străchini ca anul ăsta, are un an în care vine dragostea și tot ce-i bun pe strada lui.

Revenind la această lună, vreau să vă spun că e o lună de acțiune, de ce vrem noi, dar o lună foarte periculoasă. Mai ales la partea de nord a țărilor, o să vină niște lucruri nu prea frumoase, s-ar putea să fie chiar ceva atac armat. România are mici probleme pentru că sunt niște stele oribile în sectorul nostru. Scandaluri, pierderi. O să fie o lună destul de încărcată. Totul e să stăm calmi și să acționăm și să nu ne lamentăm”, a spus, la rândul său, Marian Golea.