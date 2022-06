Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic: Traversăm o perioadă de reglări cu trecutul îndepărtat. Cum recunoaștem descărcările karmice (VIDEO)

Alina Bădic a vorbit, în ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade”, despre descărcările karmice și cum le putem recunoaște. Aceste descărcări pot fi explicația pentru anumite experiențe prin care trecem sau situații care se repetă de o manieră agresivă.

Invitata Alinei Bădic a fost Ingrid Baciu. Discuția a avut loc în contextul în care chiar acum traversăm o perioadă de descărcări karmice și îndepărtat.

Cum recunoaștem o descărcare karmică

Dar cum facem diferența între o greșeală minoră făcută de curând, pentru care plătim acum, și ?

Alina Bădic a susținut că printre indiciile clare pe care le identificăm în cazul descărcărilor karmice, adică a relaționării cu alte vieți se numără: repetitivitatea, faptul că se repetă obsesiv anumite lucruri, și un anumit tip de energie cu care aceste elemente karmice vin către noi, elemente care trezesc în noi un soi de patimă, revoltă, un foc interior care chinuie.

Ingrid Baciu a vorbit, la rândul ei, despre presentimentul sfârșitului, un alt indicator al descărcărilor karmice.

Cum se pot explica necazurile din viața noastră

„Inexplicabilul e doar explicabilul pe care nu l-a găsit încă și ceea ce omul nu găsește încă, întodeauna nu găsește încă, e ceva ce e o evidență și mereu a fost o evidență. Cum departajăm marile semne ale descărcărilor karmice de cele aparent minore, deși noi știm că nu există așa ceva? Pentru că în ceea ce ține de Destin, lucrurile mici sunt doar acele elemente care apar foarte des, dar la finalul cărora o descărcare karmică poate să fie uriașă.

Oamenii spun că „de la un timp când mă trezesc parcă am în față chipul nu știu cui” sau „în utimele săptămâni mi-a venit în mod repetitiv un nume, o imagine și nu înțeleg, am idei, am gânduri care nu-mi aparțin”.

Această perioadă e de descărcări karmice și aceste aspecte astrale, prin activarea sau reactivarea unor blocaje relaționale în comunicare, descoperirea unor riposte aparent absurde, sunt lucruri neîntâmplătoare.

Uneori oamenii parcă se întorc împotriva justiției divine, uneori parcă împotriva chiar a lui Dumnezeu, spunând că mereu au ținut linia dreaptă și dintr-odată se întâmplă un foarte mare necaz

Deci orice ființă are o singură viață, doar spiritul își ia mai multe hăinuțe din încarnare în încarnare. La momentul la care tu, într-o altă viață, aveai 40 și ceva de ani, ai dat foc casei unuia și i-ai distrus familia, dacă n-ai apucat să plătești s-ar putea ca în jurul vârstei de 40 de ani tu, ăla bun și blând, să trezești că-ți dispare tot într-o noapte și te gândești ”Doamne, dar ce-i asta?”.

În această atemporalitate în care-și duce existența spiritul nimic nu se oprește”, a explicat Ingrid Baciu.