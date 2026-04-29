Un aliment banal din bucătăria românească poate deveni periculos pentru sănătate. Avertismentul unui medic

Selen Osmanoglu
29 apr. 2026, 10:47
Un aliment banal din bucătăria românească poate deveni periculos pentru sănătate. Avertismentul unui medic
Cuprins
  1. Solanina, pericolul din cartofii înverziți sau încolțiți
  2. Acrilamida, substanța care apare la temperaturi ridicate
  3. Contaminarea cu pesticide și metale grele
  4. Pericole și în cazul altor legume crude
  5. Importanța informării

Un aliment banal și extrem de popular în bucătăria românească poate deveni periculos pentru sănătate dacă nu este preparat sau consumat corect. Medicul epidemiolog Emilian Popovici avertizează asupra riscurilor ascunse ale cartofilor gătiți în coajă, de la substanțe toxice până la contaminări periculoase.

Solanina, pericolul din cartofii înverziți sau încolțiți

Potrivit specialistului, cartofii care au încolțit sau au o culoare verzuie pot conține solanină, o substanță toxică prezentă în special în coajă. Aceasta poate provoca o serie de probleme de sănătate, inclusiv tulburări digestive, crampe musculare, dureri de cap, dar și afecțiuni respiratorii sau circulatorii, scrie Adevărul.

Medicul Emilian Popovici explică faptul că aceste riscuri apar în special atunci când cartofii sunt depozitați necorespunzător, în lumină sau în condiții improprii.

Acrilamida, substanța care apare la temperaturi ridicate

Un alt risc important apare în timpul preparării. Atunci când cartofii sunt gătiți la temperaturi mai mari de 120 de grade Celsius, se formează acrilamidă, un compus chimic asociat cu un risc crescut de cancer.

Această substanță este cunoscută pentru efectele sale neurotoxice și pentru impactul negativ asupra sănătății reproductive. De asemenea, acrilamida este întâlnită și în produse industriale precum mase plastice, adezivi sau chiar în fumul de țigară.

Contaminarea cu pesticide și metale grele

Specialistul atrage atenția și asupra provenienței cartofilor. Cei cultivați în soluri intens fertilizate pot acumula pesticide și metale grele, care se concentrează în special în coajă.

Acest lucru face ca, în anumite situații, consumul cartofilor necurățați să devină un factor de risc, mai ales dacă nu sunt spălați corespunzător.

Pericole și în cazul altor legume crude

Avertismentul nu vizează doar cartofii. Medicul semnalează că și alte legume consumate crude, precum ridichile sau castraveții, pot reprezenta un risc dacă nu sunt bine igienizate.

Graba din restaurante sau din viața de zi cu zi duce uneori la spălarea insuficientă a alimentelor, ceea ce poate favoriza ingestia de bacterii sau alte microorganisme periculoase.

Importanța informării

În final, Emilian Popovici subliniază că informarea corectă este esențială pentru protejarea sănătății. Fiecare persoană trebuie să fie conștientă de riscuri și să decidă în cunoștință de cauză ce și cum consumă.

