Cătălin Măruță, dezvăluiri despre piedicile în televiziune: Cred că în viață trebuie să ai și „nu”-uri, ca să înțelegi valoarea unui „da” / Cine l-a ajutat

29 apr. 2026, 10:41
Cuprins
  1. Cum i-a fost lui Cătălin Măruță la începuturile sale în Pro TV
  2. Măruță: Cred că în viață trebuie să ai și „nu”-uri, ca să înțelegi valoarea unui „da”

Cătălin Măruță a vorbit deschis despre începuturile carierei sale în media. Nu i-a fost deloc ușor, dar provocările au contribuit decisiv la formarea sa profesională.

Cum i-a fost lui Cătălin Măruță la începuturile sale în Pro TV

Întrebat de VIVA! cum a început aventura ta la Pro TV, Măruță a răspuns: „Îmi aduc aminte perfect vibe-ul momentului. Era un amestec de entuziasm și emoție pură, ca atunci când ești pe punctul de a deschide o ușă despre care nu știi nimic, dar simți în stomac că acolo te așteaptă ceva important. PRO-ul a fost pentru mine începutul unei noi etape și… sincer, nu știam deloc unde o să ducă. Dar știam că vreau să muncesc, să fiu serios și să demonstrez că merit locul acela”.

Acesta a mai susținut că după toți anii în care a făcut emisiune la Pro nu mai vrea să demonstreze nimic, ci doar să dăruiască oamenilor emoție, bucurie și, în general, o stare de bine.

Măruță: Cred că în viață trebuie să ai și „nu”-uri, ca să înțelegi valoarea unui „da”

Întrebat dacă au fost situații în cariera sa în care i s-au închis unele uși sau a ratat oportunități, vedeta a răspuns: „Evident. Nu doar o ușă, mai multe. Și nu în față, în nas, direct. (râde) Dar, sincer, dacă mă întrebi acum punctual să-ți dau exemple… nu are sens. Nu e despre „uite, am vrut asta și nu s-a întâmplat’, „am mers acolo și nu a fost să fie’. Nu e despre un caz concret. (…) Cred că în viață trebuie să ai și ”nu”-uri, ca să înțelegi valoarea unui ”da”. Am ratat momente, ocazii… dar acum, sincer, le văd ca pe niște jaloane care m-au dus exact unde trebuia. Totul a făcut parte din traseu”.

Totodată, întrebat cine l-a ajutat în carieră, Cătălin Măruță a răspuns: „E o listă lungă și n-aș vrea să omit pe cineva. Sunt oameni care au văzut ceva în mine când eu încă nu știam ce pot. Un singur nume aș vrea să îți spun: producătoarea emisiunii mele, Alina Tolontan. Dar dacă mă întrebi cine m-a susținut necondiționat… familia mea. Acolo începe totul”.

Emisiunea lui Cătălin Măruță la Pro TV a fost una dintre cele mai longevive, încheindu-se după 18 ani, 3 luni și 15 zile.

