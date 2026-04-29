Vremea se schimbă radical miercuri în aproape toată țara. Temperaturile scad semnificativ, ploile își fac apariția în mai multe regiuni, iar la munte revin lapovița și ninsoarea. Diferențele față de ziua precedentă ajung chiar și la 10 grade în unele zone.

Răcire accentuată și ploi în mai multe regiuni

Maximele pornesc de la doar 10 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și ajung la cel mult 19-20 de grade în sudul Banatului, unde va fi cel mai cald din țară. În rest, valorile sunt mult sub cele normale pentru finalul lunii aprilie, conform .

Ploile apar în sud, sud-est și în centru, însă vor fi în general slabe. În zonele montane, precipitațiile se transformă treptat în lapoviță și ninsoare. Vântul devine mai activ în nord-vest, unde rafalele pot atinge 40-45 km/h.

Sudul și Capitala, afectate de scăderi bruște de temperatură

În Dobrogea și Bărăgan, ziua începe cu puțin soare, dar norii se adună rapid și aduc ploi slabe. Temperaturile nu mai depășesc 15-16 grade, după ce marți au ajuns la 22 de grade.

În București, răcirea este și mai evidentă: maxima coboară la aproximativ 14 grade, cu aproape 8 grade mai puțin decât în ziua precedentă. Spre seară apar ploi slabe, iar noaptea temperaturile scad până la 6-7 grade.

Vreme mohorâtă în Moldova și Transilvania

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, norii se înmulțesc, iar după prânz apar ploi slabe. Temperaturile ating doar 11-12 grade, valori mai apropiate de luna martie.

În nordul Moldovei și Bucovina, ziua va fi închisă, cu ploi slabe și ninsori la munte. La Suceava, maxima nu trece de 10 grade.

În Transilvania, aerul rece se resimte mai ales în depresiuni, unde temperaturile ajung la doar 10 grade, în timp ce în restul regiunii se ating 16-17 grade. Sunt așteptate ploi izolate, iar la munte, lapoviță și ninsoare.

Vestul țării rămâne cel mai cald

În vest și sudul Banatului se înregistrează cele mai ridicate temperaturi din țară, de până la 20 de grade. Vremea va fi schimbătoare, dar fără precipitații semnificative. Noaptea, temperaturile scad până la 3-4 grade.

Ninsoare la munte și strat nou de zăpadă

La munte, vremea se răcește considerabil. Cerul devine noros, iar în Carpații Orientali și Meridionali apar precipitații.

La altitudini mari, acestea se transformă în ninsoare, urmând să se depună un nou strat de zăpadă.