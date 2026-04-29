Bolojan, la un pas de demitere. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan intră în linie dreaptă în Parlament. Documentul urmează să fie prezentat miercuri, în plenul reunit, iar votul final este programat pentru începutul săptămânii viitoare.

Inițiativa opoziției vine pe fondul tensiunilor politice tot mai mari și al criticilor legate de politicile economice ale Executivului.

Potrivit calendarului stabilit de conducerea Parlamentului, va fi prezentată oficial miercuri, de la ora 12:30, în plenul comun al Senatului și Camerei Deputaților. Dezbaterea și votul sunt programate pentru data de 5 mai, de la ora 11:00. Votul va fi secret, exprimat cu bile, conform procedurii parlamentare.

Documentul a fost semnat de 253 de parlamentari, ceea ce indică o mobilizare semnificativă a opoziției.

Ce spune George Simion despre șansele moțiunii

Liderul AUR, George Simion, a declarat că au fost strânse suficiente semnături pentru declanșarea procedurii de demitere a Guvernului și nu exclude scenarii politice mai largi după vot.

„Niciodată să nu spui niciodată. Mai întâi trebuie să trecem moțiunea”, a declarat George Simion în timpul conferinţei de presă.

Bolojan, la un pas de demitere. Ce se întâmplă după votul din Parlament

Potrivit unor surse citate de , în cazul unui vot favorabil moțiunii, președintele Nicușor Dan ar urma să convoace consultări cu partidele parlamentare pe 6 mai, pentru desemnarea unui nou premier.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan a transmis că nu intenționează să demisioneze înainte de vot și a avertizat că actuala criză politică ar putea escalada.

Bolojan, la un pas de demitere. Ce acuzații sunt aduse Guvernului în textul moțiunii

În documentul depus în Parlament, inițiatorii cer demiterea Guvernului și lansează acuzații dure la adresa premierului și a politicilor promovate de Executiv.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor «analize exploratorii» redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică.

În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale”.

Ce alte critici apar în moțiune

Semnatarii documentului susțin că politicile guvernamentale au dus la scăderea nivelului de trai și la creșterea tensiunilor sociale.

Totodată, aceștia reiau și controversa declarațiilor premierului despre „șobolanii din cămară”, acuzându-l că nu și-a asumat responsabilitatea pentru aceste afirmații.

„Când ocupaţi o funcţie atât de înaltă, domnule prim-ministru Bolojan, ar fi trebuit să cunoaşteţi originea nazistă a unor astfel de asocieri. Ar fi trebuit să ştiţi că săptămânalul german Der Sturmer, ce a funcţionat din 1923 până în 1945, uzita adesea de aşa-zisa metaforă a domniei voastre pentru a-i desemna pe cei indezirabili. Dar probabil că aveţi o cultură istorică la fel de rudimentară ca şi cea economică! Sau nu vă pasă de nimeni şi de nimic, aşa cum aţi dovedit în cele 10 luni nefaste în care aţi condus Guvernul României!

Pentru toate aceste motive, Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat, Alianţa pentru Unirea Românilor şi PACE – Întâi România depun prezenta moţiune de cenzură şi solicită demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. România nu are nevoie de un guvern care instaurează sărăcirea populaţiei ca politică de stat! România nu are nevoie de un executiv care îşi lichidează resursele, ci de unul care ştie să le administreze! Acest Guvern aflat sub conducerea lui Ilie Bolojan a arătat că nu poate face nici una, nici alta. De aceea, trebuie să plece”.