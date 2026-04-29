Criza din Orientul Mijlociu se adâncește, după ce Emiratele Arabe Unite au anunțat retragerea din OPEC, pe fondul neînțelegerilor cu Arabia Saudită. În paralel, tensiunile dintre SUA și Iran escaladează, iar prețul petrolului a crescut puternic, ajungând la 113 dolari pe baril.

Emiratele Arabe Unite părăsesc OPEC

Decizia Emiratelor Arabe Unite de a ieși din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) reprezintă o lovitură majoră pentru cartelul energetic, dominat de Arabia Saudită. Potrivit anunțului făcut la un summit regional, ruptura vine pe fondul nemulțumirilor legate de cotele de producție impuse membrilor, conform Știrile ProTv.

Specialiștii avertizează că plecarea unui actor important precum Emiratele Arabe Unite va reduce capacitatea OPEC de a controla piața globală a petrolului. În același timp, această mutare le oferă libertatea de a-și stabili propriile niveluri de producție, fără constrângeri externe.

Tensiuni între SUA și Iran

Pe fondul acestor evoluții, relațiile dintre Statele Unite și Iran rămân extrem de tensionate. Negocierile dintre cele două părți sunt în impas, iar perspectivele reluării dialogului sunt incerte.

Președintele american Donald a încercat să transmită un mesaj optimist, susținând că Iranul ar fi într-o „stare de colaps” și că ar cere deblocarea Strâmtorii Ormuz. Declarațiile vin într-un moment în care această rută strategică este în centrul disputelor internaționale.

De cealaltă parte, oficialii iranieni adoptă un ton dur. Reprezentanții armatei au transmis că nu consideră conflictul încheiat și că nu au încredere în Statele Unite, sugerând posibilitatea unor noi escaladări.

Miza strategică a Strâmtorii Ormuz

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, devine un punct critic al crizei. Iranul ar dori să impună noi reguli de tranzit, inclusiv taxe pentru navele care trec prin zonă și supraveghere militară.

Aceste pretenții sunt respinse de comunitatea internațională. Oficialii din domeniul maritim subliniază că niciun stat nu are dreptul să blocheze o rută esențială pentru navigația globală.

Petrolul se scumpește rapid

În acest context tensionat, piața reacționează imediat. Cotația petrolului Brent a urcat marți la aproximativ 113 dolari pe baril, pe fondul temerilor privind aprovizionarea și stabilitatea regională.

Analiștii avertizează că, dacă situația se deteriorează, prețurile ar putea continua să crească, afectând economiile la nivel global.

O victorie pentru Donald Trump

Retragerea Emiratelor Arabe Unite din OPEC este văzută de unii experți drept un avantaj pentru Donald Trump, care a criticat în repetate rânduri organizația, acuzând-o că influențează artificial prețurile petrolului.

În același timp, slăbirea OPEC ar putea schimba echilibrul de putere pe piața energetică globală, într-un moment deja marcat de instabilitate și incertitudine.