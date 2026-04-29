Un tânăr de 25 de ani din județul Cluj s-a ales cu dosar penal, după ce a furat jucăriile unui copil de 4 ani. Furtul a fost surprins de niște camere de supraveghere. Imaginile au fost postate de tatăl copilului pe internet, cu masajul: „Adu mașinuțele, gunoiule!”. Până la urmă, mașinuțele au fost recuperate, iar un polițist a mers personal la copil acasă să i le ducă.

Cum a reușit bărbatul să fure jucăriile

„Ieri, un tată din localitatea Căpuș a venit împreună cu băiețelul său de doar 4 ani la o spălătorie din localitatea Gilău. La un moment dat, a scos din autoturism patru machetuțe, murdare și prăfuite după ce copilul se jucase cu ele pe un teren, și le-a așezat jos pentru a le curăța.

Până să meargă să își ridice jetoanele de la automat pentru spălarea autoturismului, o persoană necunoscută, aflată în boxa alăturată, a observat jucăriile, le-a sustras și s-a făcut nevăzută.

Tatăl s-a prezentat la Secția de Poliție Florești, unde a depus plângere, iar colegii noștri au demarat imediat verificările”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

La scurt timp a fost identificat hoțul. Este vorba despre un tânăr de 25 de ani din comuna Bonțida. El a fost audiat și i s-a deschis dosar penal.

Copilul a primit înapoi jucăriile chiar de la un polițist

„Mașinuțele au fost recuperate. 🚓

Pentru că micuțul dormea aseară când tatăl său a fost anunțat că machetuțele au fost recuperate, colegul nostru a decis să i le ducă personal în această dimineață, în drum spre grădiniță, pentru ca ziua copilului să înceapă cu un zâmbet.

De multe ori, lucrurile mici sunt cele care aduc cele mai mari bucurii.🙂”, a mai transmis IPJ Cluj.