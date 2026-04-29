Acasa » Eveniment » Surse: Un cunoscut medic din București, găsit decedat în apartamentul său. Ce indică primele date din anchetă

Ana Maria
29 apr. 2026, 10:40
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. O doctoriță a fost găsită moartă în Capitală. Ce s-a întâmplat în locuința femeii
  2. Unde a fost găsită femeia și ce au constatat echipajele de intervenție
  3. O doctoriță a fost găsită moartă. Ce probleme ar fi avut femeia în ultima perioadă
  4. Unde pot apela persoanele aflate în dificultate

O doctoriță a fost găsită moartă în apartamentul său din București. Poliția și procurorii investighează cazul, iar primele indicii nu arată implicarea altor persoane.

O doctoriță a fost găsită moartă în Capitală. Ce s-a întâmplat în locuința femeii

O femeie în vârstă de 42 de ani a fost descoperită decedată în apartamentul în care locuia, în București, în Sectorul 3. Potrivit primelor informații, aceasta a fost găsită spânzurată de unitatea de aer condiționat aflată în exteriorul imobilului. Martorii spun că trupul femeii se vedea din rond la Piața Alba Iulia.

Doctorița ar fi activat până anul trecut la Institutul Național de Medicină Legală (INML), iar apropiații spun că, în ultima perioadă, ar fi traversat momente dificile.

Unde a fost găsită femeia și ce au constatat echipajele de intervenție

Conform datelor preliminare, trupul neînsuflețit al femeii a fost descoperit în apartamentul său, aflat la etajul al doilea al unui imobil din Capitală. Echipajele de urgență sosite la fața locului au încercat să intervină, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Cazul a intrat în atenția polițiștilor și procurorilor, care desfășoară cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia. Până în acest moment, indiciile existente nu sugerează implicarea altor persoane, însă ancheta este în plină desfășurare, informează Știripesurse.

O doctoriță a fost găsită moartă. Ce probleme ar fi avut femeia în ultima perioadă

Potrivit unor surse apropiate anchetei, femeia ar fi trecut prin mai multe momente dificile în ultimul an. Printre acestea s-ar număra pierderea mamei, dar și problemele profesionale, după ce nu ar mai fi lucrat la Institutul Național de Medicină Legală.

Potrivit unor surse, aceasta era profund afectată de pierderea locului de muncă și le-ar fi spus celor din jur că a fost înlăturată pe nedrept din funcție.

De asemenea, aceleași surse indică faptul că femeia locuia singură și nu avea copii.

Unde pot apela persoanele aflate în dificultate

Autoritățile atrag atenția că persoanele care trec prin momente de criză emoțională pot beneficia de sprijin specializat. Cei care au nevoie de ajutor sunt încurajați să ceară sprijin.

Numărul de telefon 0800 801 200 este o linie telefonică gratuită pentru consiliere în situații de criză suicidară, disponibilă vineri, sâmbătă și duminică între orele 19:00 și 07:00. Acesta poate fi apelat din orice rețea națională. Dacă aveți nevoie de ajutor, nu ezitați să contactați această linie de asistență.

