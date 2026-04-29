Ciprian Ciucu, replică tăioasă pentru Nicușor Dan: „Unde este dilema morală? Căci eu nu o văd”

Traian Avarvarei
29 apr. 2026, 09:42
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
Cuprins
  1. Ce declarase Nicușor Dan
  2. Replica lui Ciucu pentru Nicușor Dan

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a ținut să-i dea o replică președintelui Nicușor Dan, fără să-i pronunțe numele, după ce acesta a afirmat că „avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene”. Ciucu spune că nu sunt „două jumătăți ale direcției pro-europene”, ci „un sistem ticăloșit” ce înfruntă „o mişcare reformistă”.

Ce declarase Nicușor Dan

În ultimele apariții, Nicușor Dan a refuzat constant să ia o poziție în criza politică, susținând că vrea astfel să-și păstreze statutul de „mediator” conferit de Constituție. Însă bună parte din societatea civilă îl acuză că, în spatele acestei scuze, el pur și simplu face jocurile PSD.

Tot în linia de a fi „mediator”, Nicușor Dan a refuzat constant să dea un mesaj de susținere a premierului Ilie Bolojan (PNL) sau să spună dacă PSD e cel care a generat criza, prin demisia miniștrilor săi.

Marți, președintele a evitat iar să spună dacă îl susține pe premierul Bolojan: „E o persoană foarte serioasă, pe care o respect, însă avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene. Îmi păstrez echidistanța”.

Replica lui Ciucu pentru Nicușor Dan

Însă Ciprian Ciucu nu vede nicio dilemă morală aici și spune că ar trebui să-i fie foarte simplu președintelui să aleagă de ce parte să fie.

„Nu avem un „split”.

Avem un sistem ticăloșit care face totul pentru a-și păstra puterea, privilegiile și banii pe seama românilor și avem o mişcare reformistă care încearcă să țină țara pe linia de plutire.

Unde este dilema morală? Căci eu nu o văd…

Acesta e „split-ul”. „Pro-european” se referă la categoria a doua, cea cu linia de plutire”, a scris Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Anterior, într-o intervenție pentru B1 TV, Ciucu a lansat și un avertisment voalat pentru Dan: „domnul președinte va fi evaluat de către societate și de către toți ceilalți în funcție de rezultatele aceste medieri”.

