Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a ținut să-i dea o replică președintelui Nicușor Dan, fără să-i pronunțe numele, după ce acesta a afirmat că „avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene”. Ciucu spune că nu sunt „două jumătăți ale direcției pro-europene”, ci „un sistem ticăloșit” ce înfruntă „o mişcare reformistă”.

Ce declarase Nicușor Dan

În ultimele apariții, Nicușor Dan să ia o poziție în criza politică, susținând că vrea astfel să-și păstreze statutul de „mediator” conferit de Constituție. Însă bună parte din societatea civilă că, în spatele acestei scuze, el pur și simplu face jocurile PSD.

Tot în linia de a fi „mediator”, Nicușor Dan constant să dea un mesaj de susținere a premierului Ilie Bolojan (PNL) sau să spună dacă PSD e cel care a generat criza, prin demisia miniștrilor săi.

Marți, președintele să spună dacă îl susține pe premierul Bolojan: „E o persoană foarte serioasă, pe care o respect, însă avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene. Îmi păstrez echidistanța”.

Replica lui Ciucu pentru Nicușor Dan

Însă Ciprian Ciucu nu vede nicio dilemă morală aici și spune că ar trebui să-i fie foarte simplu președintelui să aleagă de ce parte să fie.

„Nu avem un „split”.

Avem un sistem ticăloșit care face totul pentru a-și păstra puterea, privilegiile și banii pe seama românilor și avem o mişcare reformistă care încearcă să țină țara pe linia de plutire.

Unde este dilema morală? Căci eu nu o văd…

Acesta e „split-ul”. „Pro-european” se referă la categoria a doua, cea cu linia de plutire”, a scris Ciprian Ciucu,

Anterior, într-o intervenție pentru B1 TV, Ciucu a lansat și voalat pentru Dan: „domnul președinte va fi evaluat de către societate și de către toți ceilalți în funcție de rezultatele aceste medieri”.