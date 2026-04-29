29 apr. 2026, 10:59
Foto: Dorian Popa / Facebook
Cuprins
  1. De ce plătește Dorian Popa facturi uriașe la curent
  2. Dorian Popa, șocat de factura la curent. Cât a ajuns să plătească lunar
  3. Dorian Popa, șocat de factura la curent. Ce consumuri suspecte apar în aplicație
  4. Dorian Popa, șocat de factura la curent. Care ar putea fi cauza facturilor ridicate
  5. Este contorul defect? Ipoteza luată în calcul

Dorian Popa, șocat de factura la curent. Artistul se confruntă de ani de zile cu facturi foarte mari la curent, deși are panouri fotovoltaice. El spune că problema ar putea fi de la contor.

De ce plătește Dorian Popa facturi uriașe la curent

Dorian Popa a readus în atenție situația dificilă cu care se confruntă de mai mult timp în locuința sa din Domnești. Artistul spune că, în ciuda investițiilor consistente în panouri fotovoltaice și modernizarea instalației electrice, costurile la energie rămân inexplicabil de ridicate.

Acesta a explicat totul într-un vlog, unde a prezentat verificările făcute împreună cu electricieni, dar și datele de consum din aplicațiile de monitorizare.

Dorian Popa, șocat de factura la curent. Cât a ajuns să plătească lunar

În videoclip, Dorian recunoaște că problema persistă de ani de zile și că nu a reușit să găsească o explicație clară pentru valorile înregistrate.

„Nu mai știu ce să fac. Sunt în depresie de doi ani jumătate. No joke”, a spus artistul, potrivit Cancan.

Chiar dacă locuința este dotată cu un sistem fotovoltaic de 20 kW, facturile continuă să fie mari:

„Facturile mele de curent sunt în pom, în sensul că plătesc numai 2000–2500 RON.”

Dorian Popa, șocat de factura la curent. Ce consumuri suspecte apar în aplicație

Artistul spune că a observat valori neobișnuite în aplicația de monitorizare, inclusiv în intervale în care nu se afla nimeni acasă.

„Sunt multe spike-uri noaptea, care sunt spike-uri de 5 kW la 3:00 dimineața, 6 kW la 10:30 când eu eram la sală. Nu era nimeni în casă.”

În trecut, situația a fost și mai dificilă, din cauza unei erori de montaj:

„Atunci aveam facturi mai mari de 3000, 4000 RON. Deci, un montaj greșit, o chestie care s-a întâmplat și care a dus la chestia asta.”

Dorian Popa, șocat de factura la curent. Care ar putea fi cauza facturilor ridicate

Chiar și după corectarea problemelor inițiale, consumul a rămas ridicat, în jur de 800–900 kWh lunar, potrivit artistului.

„Am un consum lunar de circa 800–900 de kW. Este uriaș de mare în contextul în care nu funcționează pompa de căldură, nu funcționează nici aerele conditionate. Sunt numai lumini LED în toată casa.”

Dorian spune că a apelat în repetate rânduri la specialiști pentru a identifica problema:

„Odată la câteva luni de zile obosesc să plătesc facturile astea, mă apucă bâzdâcii și mai chem câte o echipă în speranța că poate vom rezolva.”

Este contorul defect? Ipoteza luată în calcul

În urma verificărilor recente, electricienii au avansat o posibilă explicație:

„Băieții de la curent spun că este posibil, dar încă verifică, să fie contorul stricat. Și dacă e contorul stricat ai mei, înseamnă că tot ce fac panourile, eu plătesc consum. Și aia ar fi rezolvarea rapidă.”

Artistul a mai precizat că locuința a fost construită de mai multe echipe, ceea ce ar putea explica unele dintre problemele tehnice:

„Casa asta nu e făcută de echipa mea de construcții, este făcută de 100.000 de oameni care au venit pe rând.”

Până la o verificare completă a instalației și a contorului, problema rămâne fără o explicație clară. Dorian Popa spune că există încă multe necunoscute.

„Sunt o grămadă de întrebări la care n-avem răspuns”.

Cătălin Măruță, dezvăluiri despre piedicile în televiziune: Cred că în viață trebuie să ai și „nu"-uri, ca să înțelegi valoarea unui „da" / Cine l-a ajutat
Ce a învățat Amalia Enache de la fiica sa, în vârstă de 9 ani: „O privesc cu multă admirație, inclusiv din acest punct de vedere"
„E sub scaun!" Sandra Izbașa, oprită de poliție în trafic
„Am fost puțin ocupată în toți acești ani!" Mihaela Rădulescu, replică acidă pentru părinții lui Felix
Aris Eram a fost în centrul atenției într-un local din Capitală. Cu cine a plecat acasă după petrecere
 „Fără răzbunare!": Antonia a reacționat după ce melodia lansată de fiii sări a împărțit internetul în două
Alexandra Stan și-a emoționat fanii cu o imagine rară. Cum a reacționat publicul la prima ecografie a fetiței sale (FOTO, VIDEO)
Momente dramatice pentru Adrian Minune. Artistul a ajuns la un pas de moarte după o intervenție medicală
Dorian Popa nu s-a uitat la bani. Cât a costat rochia de mireasă a soției sale (FOTO)
Ozana Barabancea, despre credință și momentele dificile din viață: „Rugăciunea mi-a schimbat trăirile"
