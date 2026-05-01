Acasa » Politică » Ilie Bolojan anunță semnarea contractului pentru tronsonul Pașcani-Suceava din A7 prin programul SAFE. Când ar putea fi deschis traficul pe tronsonul autostrăzii A7

Ilie Bolojan anunță semnarea contractului pentru tronsonul Pașcani-Suceava din A7 prin programul SAFE. Când ar putea fi deschis traficul pe tronsonul autostrăzii A7

Iulia Petcu
01 mai 2026, 23:57
Ilie Bolojan anunță semnarea contractului pentru tronsonul Pașcani-Suceava din A7 prin programul SAFE. Când ar putea fi deschis traficul pe tronsonul autostrăzii A7
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Ce contracte au fost semnate
  2. Ce presupun lucrările și care este calendarul stabilit
  3. Ce rol are proiectul în regiune

Autostrada A7 mai face un pas important spre nordul țării, după semnarea contractelor pentru unul dintre segmentele-cheie ale proiectului. Guvernul anunță investiții majore între Pașcani și Suceava, iar finanțarea vine, în premieră pentru România, printr-un program european cu componentă strategică.

Ce contracte au fost semnate

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, la Suceava, semnarea contractelor pentru proiectarea și execuția tronsonului Pașcani – Suceava, parte din Autostrada A7. Segmentul reprezintă una dintre segmentele importante ale coridorului rutier care urmează să lege nord-estul țării de restul rețelei naționale.

„Astăzi, la Suceava, au fost semnate contractele pentru proiectarea și execuția tronsonului Pașcani – Suceava, parte a Autostrăzii A7. Este primul contract pentru România finanțat prin Programul SAFE, un program european care susține investiții în infrastructură cu rol dual, civil și militar. Această finanțare permite continuarea proiectelor mari de infrastructură, în condițiile în care presiunea pe bugetele existente este ridicată”, a transmis premierul.

Ce presupun lucrările și care este calendarul stabilit

Noul tronson va avea o lungime totală de aproximativ 62 de kilometri și va fi împărțit în două loturi distincte. Documentația prevede construcția a zeci de poduri, pasaje și viaducte, alături de noduri rutiere, spații de servicii și infrastructură pentru vehicule electrice.

Calendarul stabilit prin contract prevede un termen total de 30 de luni pentru finalizarea proiectului. Primele șase luni vor fi dedicate proiectării, iar următoarele 24 de luni vor acoperi faza efectivă de execuție.

Premierul a subliniat că miza depășește simpla construcție a unui drum de mare viteză. „Acest proiect este important pentru regiunea de Nord-Est, unde conectivitatea rămâne o condiție esențială pentru dezvoltare. Legătura dintre Pașcani, Suceava și mai departe către Siret și Ungheni va crea condiții mai bune pentru mobilitate, investiții și dezvoltare economică”, a adăugat Ilie Bolojan, potrivit Adevărul.

Ce rol are proiectul în regiune

Șeful Executivului spune că semnarea contractelor marchează finalul unui proces început cu mai mulți ani în urmă, odată cu studiile de fezabilitate. „Este rezultatul unui efort început în urmă cu mai mulți ani, de la realizarea studiilor de fezabilitate până la parcurgerea etapelor de avizare și licitație”.

Totodată, premierul a transmis că obiectivul autorităților este ca circulația pe acest tronson să fie deschisă în cursul anului 2029. „Aceste proiecte țin de dezvoltarea pe termen lung a țării noastre și de reducerea diferențelor dintre regiuni”, a conchis premierul.

