Sfinții zilei de 2 mai: Sfântul Atanasie cel Mare

Atanasie cel Mare s-a născut în Alexandria în anul 295 și a trecut la cele veșnice pe data de 2 mai 373, lăsând în urmă o moștenire spirituală uriașă. Acesta a fost înmormântat inițial în biserica de la Bucole, situată la periferia Alexandriei, un loc ridicat deasupra mormântului Sfântului Evanghelist Marcu. Din cauza prigoanei și a temerilor legate de ereticii arieni, locul exact unde se odihnea trupul sfântului a fost ținut secret de către creștinii alexandrini. Astfel, Biserica Ortodoxă sărbătorește în această zi mutarea cinstitelor sale moaște din Alexandria către Constantinopol, o acțiune realizată la mulți ani după trecerea sa la Domnul.

Importanța sa este subliniată prin cântarea bisericească specifică, ce amintește de lupta sa împotriva învățăturilor greșite:

„Stâlp al Ortodoxiei ai fost, prin dumnezeieşti învăţături, întărind Biserica, ierarhe Atanasie; căci pe Fiul de o fiinţă cu Tatăl mărturisindu-L, ai ruşinat pe Arie. Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.”

Viața Sfântului Atanasie Patelarie

Sfântul Atanasie Patelarie s-a născut spre finalul secolului al XVI-lea în insula Creta și a primit numele de Alexie la botez. Încă din tinerețe, el a manifestat o dorință profundă de a urma viața sfinților, alegând calea călugăriei după moartea tatălui său. A viețuit în mănăstiri celebre precum Esfigmenu și Xiropotamu din Muntele Athos, unde ducea o viață extrem de aspră, dormind pe pământul gol și hrănindu-se doar cu pâine și apă. Legătura sa cu pământul românesc a început în anul 1626, când a venit în Țara Românească pe post de dascăl, ocazie cu care a tradus Psaltirea în limba greacă populară.

Ulterior, acesta a fost ales de două ori Patriarh al Constantinopolului, însă presiunile și prigoana turcilor otomani l-au silit să își părăsească tronul în repetate rânduri. În perioadele de exil, a găsit mereu adăpost și înțelegere în Moldova, la curtea domnitorului Vasile Lupu, care l-a găzduit la Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae din Galați. Sfântul Atanasie a iubit atât de mult acest oraș de la Dunăre, încât numea lăcașul de cult de acolo „mănăstirea sa” și și-a dorit să își petreacă ultimele zile în acest loc.

Moștenirea spirituală

Deși dorea să rămână la Galați, voia lui Dumnezeu l-a purtat spre Rusia și Ucraina, pentru a strânge milostenie pentru creștinii asupriți. S-a stins din viață în 1654, la mănăstirea din Lubnî, Ucraina, în timp ce se afla în genunchi, rugându-se cu Sfânta Evanghelie în mâini. Trupul său a fost descoperit neputrezit după opt ani, moment în care s-a rânduit ca pomenirea sa să fie făcută tot pe data de 2 mai. În toamna anului 2004, dorința sa de a fi prezent la Galați s-a împlinit într-un mod simbolic, prin aducerea unui fragment din sfintele sale moaște în catedrala din acest oraș, unde credincioșii se pot închina și astăzi.