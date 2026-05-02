Flavia Codreanu
02 mai 2026, 09:06
Sursa Foto: freepik.com
Vremea, 2 mai va fi cu temperaturi mult mai mici decât ar fi normal pentru această dată, în special în zonele de sud, est și centru.

Vremea, 2 mai în țară

Potrivit Meteo, sâmbătă, atmosfera va fi una deosebit de rece, cu cer noros și ploi sub formă de aversă în Moldova, Muntenia, Oltenia și Dobrogea, dar și în anumite zone din Transilvania.

În regiunile sudice pot apărea descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche, iar cantitățile de apă pot atinge 15 l/mp.

La munte, în special la altitudini de peste 1400 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu rafale mai puternice pe crestele montane și în zonele joase din est și sud.

Maximele zilei se vor situa între 7 și 20 de grade, cele mai ridicate valori fiind în vest, în timp ce noaptea va fi ger în depresiuni, unde minimele coboară până la -8 grade și se va depune brumă.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi  neobișnuit de rece pentru începutul lunii mai, cu o temperatură maximă ce se va opri la  11 grade Celsius. Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult noros și se vor semnala ploi, în special spre amiază și seară, când vântul se poate intensifica pentru scurt timp și pot apărea descărcări electrice.

Noaptea norii se vor mai risipi, însă aerul va rămâne rece, cu temperaturi minime cuprinse între 1 și 4 grade.

