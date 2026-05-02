Un grup de douăzeci de drone aeriene a fost detectat sâmbătă, 2 mai, de radarele MApN. Federația Rusă a reluat asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Ce măsuri au fost luate după ce un grup de douăzeci de drone aeriene a apărut la frontieră

Imediat după ce radarele au reperat aparatele de zbor care se îndreptau spre zona Ismail, autoritățile române au declanșat procedurile de urgență.

Două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană de la Fetești pentru a monitoriza situația din aer, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați prin mesaje RO-Alert despre pericolul iminent.

„În dimineața zilei de sâmbătă, 2 mai, Federația Rusă a reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Un grup de douăzeci de drone aeriene ale Federației Ruse au fost detectate de radarele MApN, în evoluție spre zona localității Ismail (Ucraina). Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 02.00, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.03, mesaj RO-Alert.”, a comunicat

Ce au raportat radarele aeriene în spațiul românesc

În timpul monitorizării, sistemele de supraveghere au confirmat că una dintre dronele rusești a trecut granița și a survolat pentru scurt timp deasupra localității Chilia.

În tot acest timp, pe malul ucrainean al Dunării s-au auzit explozii puternice, iar militarii români au rămas în alertă.

„Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spațiul aerian național, în zona Chilia, continuându-și evoluția spre Ismail. Au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării. Alerta aeriană a încetat la ora 02.50. MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.”, a mai precizat MApN