Cabral a surprins pe toată lumea după ce a publicat un mesaj sensibil pe pagina lui de socializare. Fanii au fost puși pe gânduri, obișnuiți fiind de energia debordantă pe care o are de fiecare dată.

Cabral a surprins pe toată lumea cu mesajul său. Ce a declarat?

Fostul prezentator TV a ales să vorbească în mesajul său despre dificultatea de a exprima emoțiile reale și despre povara de a fi mereu „stâlpul” celor din jur.

El a explicat că societatea i-a învățat pe oameni să își ascundă suferința în spatele unui zâmbet, chiar și atunci când se simt complet goli pe dinăuntru.

„Nu ni s-a spus niciodată cum să avem grijă de mintea noastră. Ni s-a spus să fim tari. Să ducem. Să nu plângem. Să rezolvăm. Și am făcut asta. Ani la rând. Am învățat să tăcem când doare. Să zâmbim când suntem goi pe dinăuntru. Să fim stâlp… chiar și atunci când ne crapă fundația.”, a transmis acesta.

Cu ce se confruntă Cabral în ultima perioadă

Mesajul a continuat cu o confesiune despre momentele în care oboseala depășește planul fizic și se instalează direct în suflet. Vedeta a ținut să precizeze că bărbații nu sunt de fier și că aceștia poartă adesea lupte interioare grele, ascunse de ochii lumii, care pot deveni extrem de zgomotoase în momentele de liniște, scrie .

„Dar nimeni nu ne-a spus că, la un moment dat, liniștea aia devine zgomot. Că nopțile devin mai lungi. Că oboseala nu mai e doar în corp… ci în suflet. Adevărul? Bărbații nu sunt făcuți din fier. Sunt făcuți din povești nespuse, din frici ascunse și din lupte duse în tăcere.”, a adăugat Cabral.

Ce i-a îndemnat prezentatorul pe urmăritorii săi

În finalul postării sale, acesta a încurajat pe toată lumea să aibă curajul de a recunoaște atunci când nu mai pot și de a cere ajutorul celor dragi.

El a subliniat că a simți și a fi vulnerabil nu este un semn de slăbiciune, ci o dovadă că ești viu, oferind un sfat prețios despre echilibrul dintre grija pentru ceilalți și grija pentru propria persoană.

„Uneori, cel mai mare curaj nu e să reziști, ci să spui: nu mai pot. Să ceri ajutor. Să vorbești. Să recunoști că și tu ai nevoie de cineva. Pentru că nu ești mai puțin bărbat dacă simți. Ești mai viu. Și poate că exact asta trebuie să învățăm: că nu trebuie să ducem totul singuri, că nu trebuie să fim mereu bine, că uneori… e OK să nu fie OK. Ai grijă de tine. Nu doar de tot ce e în jurul tău”, a scris