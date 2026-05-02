Prima victima a scumpirilor la carburant: O companie aeriană își suspendă toate zborurile de sâmbătă

Flavia Codreanu
02 mai 2026, 09:46
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. De ce această companie aeriană din SUA se închide
  2. Cum afectează închiderea companiei pasagerii și piața muncii
  3. Care este cauza exactă de la care a pornit totul

O companie aeriană din SUA, Spirit Airlines, își suspende oficial  toate zborurile începând de sâmbătă dimineață, de la ora 10:00, ora României.

De ce această companie aeriană din SUA se închide

Decizia de a opri zborurile vine după ce negocierile pentru un pachet de salvare de ultim moment au eșuat. Această companie aeriană se afla deja în a doua procedură de faliment și încerca să găsească o soluție împreună cu administrația Trump.

Din păcate, discuțiile cu guvernul și creditorii nu au dus la un acord pentru toate părțile implicate. Astfel, Spirit devine primul transportator mare din Statele Unite care își încetează activitatea din ultimele două decenii.

„Ei bine, analizăm situația — dar dacă nu putem face o afacere bună, nicio instituție nu a reușit să o facă. Aș dori să salvez locurile de muncă, dar vom face un anunț în cursul zilei de astăzi. Le-am prezentat, le-am prezentat o propunere finală”, a declarat Donald Trump conform CNN.

Cum afectează închiderea companiei pasagerii și piața muncii

Suspendarea are un impact devastator, deoarece lăsă fără loc de muncă aproximativ 17.000 de angajați. De asemenea, milioane de pasageri care aveau deja bilete cumpărate pentru lunile următoare sunt obligați acum să își caute alte variante.

Experții avertizează că dispariția acestui operator low-cost va duce, cel mai probabil, la o creștere generală a prețurilor biletelor de avion în întreaga industrie din SUA.

Care este cauza exactă de la care a pornit totul

Principalul factor care a grăbit prăbușirea a fost creșterea uriașă a prețului la combustibilul pentru avioane.

De la începutul conflictului din Iran, aceste costuri s-au dublat, fiind a doua cea mai mare cheltuială după salariile angajaților. Deși compania a încercat să mărească tarifele și taxele de bagaje, nu a putut transfera toate costurile către clienți din cauza concurenței mari.

Pentru o companie aeriană care depinde de pasageri ce caută zboruri ieftine, aceste scumpiri au fost fatale.

Citește și...
Donald Trump a decis retragerea trupelor din Germania. Câți militari pleacă după ce Friedrich Merz a spus că „SUA sunt umilite de Iran”
Externe
Donald Trump a decis retragerea trupelor din Germania. Câți militari pleacă după ce Friedrich Merz a spus că „SUA sunt umilite de Iran”
O cafenea din Stockholm este condusă de un manager AI care face angajări, dar și gafe. A comandat 6 000 de pachete de șervețele
Externe
O cafenea din Stockholm este condusă de un manager AI care face angajări, dar și gafe. A comandat 6 000 de pachete de șervețele
Fără actori AI la Premiile Oscar! Academia de film americană impune reguli noi pentru viitoarele ediții
Externe
Fără actori AI la Premiile Oscar! Academia de film americană impune reguli noi pentru viitoarele ediții
O noua statuie semnată de Banksy a apărut în centrul Londrei. Ce reprezintă noua lucrare instalată de artist (FOTO, VIDEO)
Externe
O noua statuie semnată de Banksy a apărut în centrul Londrei. Ce reprezintă noua lucrare instalată de artist (FOTO, VIDEO)
Activisti protestează de 1 mai în întreagă lume. Ce au cerut și ce mesaje au transmis sindicaliștii (VIDEO)
Externe
Activisti protestează de 1 mai în întreagă lume. Ce au cerut și ce mesaje au transmis sindicaliștii (VIDEO)
Lovitură pentru industria auto din Europa! Donald Trump majorează masiv taxele vamale
Externe
Lovitură pentru industria auto din Europa! Donald Trump majorează masiv taxele vamale
De ce se sperie păsările mai repede de femei? Descoperirea interesantă făcută de cercetători
Externe
De ce se sperie păsările mai repede de femei? Descoperirea interesantă făcută de cercetători
Plaja roz care a cucerit internetul. Unde se află și de ce atrage turiști: „Arată incredibil de frumos” (VIDEO)
Externe
Plaja roz care a cucerit internetul. Unde se află și de ce atrage turiști: „Arată incredibil de frumos” (VIDEO)
O româncă a atacat două persoane la metroul din Viena. Arma folosită i-a lăsat mască pe anchetatori
Externe
O româncă a atacat două persoane la metroul din Viena. Arma folosită i-a lăsat mască pe anchetatori
Trump ține la imaginea lui. Refuză să poarte vesta antiglonț pentru că nu i-ar avantaja silueta: „Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult”
Externe
Trump ține la imaginea lui. Refuză să poarte vesta antiglonț pentru că nu i-ar avantaja silueta: „Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult”
Ultima oră
09:20 - Calendar Ortodox: Pe cine cinstim astăzi, 2 mai și de ce sunt importanți pentru credincioși
09:06 - Vremea, 2 mai: Frig neobișnuit pentru această perioadă și ploi în cea mai mare parte a țării
08:48 - Donald Trump a decis retragerea trupelor din Germania. Câți militari pleacă după ce Friedrich Merz a spus că „SUA sunt umilite de Iran”
08:19 - Ministerul Apărării: O dronă a Federației Ruse a intrat scurt timp în România. Două aeronave F-16 s-au ridicat de la sol
23:57 - Ilie Bolojan anunță semnarea contractului pentru tronsonul Pașcani-Suceava din A7 prin programul SAFE. Când ar putea fi deschis traficul pe tronsonul autostrăzii A7
23:54 - „Bărbații nu sunt făcuți din fier”: Cabral și-a îngrijorat fanii cu o postare neașteptată
23:22 - O cafenea din Stockholm este condusă de un manager AI care face angajări, dar și gafe. A comandat 6 000 de pachete de șervețele
23:21 - Accident dramatic în Giurgiu, după ce un camion s-a prăbușit peste bărbatul care îl repara. Cum s-a produs accidentul
23:14 - Divorțul Ioanei și al lui Ilie Năstase, tot mai tensionat. Ce s-a întâmplat la ultimul termen: „A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”
22:44 - O racheta Space X urmează să lovească Luna. Când va avea loc impactul urmărit acum de astronomi