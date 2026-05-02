O companie aeriană din SUA, Spirit Airlines, își suspende oficial toate zborurile începând de sâmbătă dimineață, de la ora 10:00, ora României.

De ce această companie aeriană din SUA se închide

Decizia de a opri zborurile vine după ce negocierile pentru un pachet de salvare de ultim moment au eșuat. Această companie aeriană se afla deja în a doua procedură de faliment și încerca să găsească o soluție împreună cu administrația .

Din păcate, discuțiile cu guvernul și creditorii nu au dus la un acord pentru toate părțile implicate. Astfel, Spirit devine primul transportator mare din Statele Unite care își încetează activitatea din ultimele două decenii.

„Ei bine, analizăm situația — dar dacă nu putem face o afacere bună, nicio instituție nu a reușit să o facă. Aș dori să salvez locurile de muncă, dar vom face un anunț în cursul zilei de astăzi. Le-am prezentat, le-am prezentat o propunere finală”, a declarat Donald Trump conform .

Cum afectează închiderea companiei pasagerii și piața muncii

Suspendarea are un impact devastator, deoarece lăsă fără loc de muncă aproximativ 17.000 de angajați. De asemenea, milioane de pasageri care aveau deja bilete cumpărate pentru lunile următoare sunt obligați acum să își caute alte variante.

Experții avertizează că dispariția acestui operator low-cost va duce, cel mai probabil, la o creștere generală a prețurilor biletelor de avion în întreaga industrie din SUA.

Care este cauza exactă de la care a pornit totul

Principalul factor care a grăbit prăbușirea a fost creșterea uriașă a prețului la combustibilul pentru avioane.

De la începutul conflictului din Iran, aceste costuri s-au dublat, fiind a doua cea mai mare cheltuială după salariile angajaților. Deși compania a încercat să mărească tarifele și taxele de bagaje, nu a putut transfera toate costurile către clienți din cauza concurenței mari.

Pentru o companie aeriană care depinde de pasageri ce caută zboruri ieftine, aceste scumpiri au fost fatale.