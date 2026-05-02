Nașul de căsătorie a lui Sorin Grindeanu, Dan Silviu Avram, în vârstă de 72 de ani, este pensionar, condamnat penal și câștigă un venit suplimentar în calitate de ”consultant” la Uzina de Construcții de Mașini Hidroenergetice (UCMH) Reșița.

Cu ce se ocupă nașul de căsătorie a lui Sorin Grindeanu

Dan Silviu Avram oferă consultanță la UCMH Reșița, societate preluată în martie 2024 de gigantul de stat Hidroelectrica.

Deși atribuțiile sale în achiziții depind de comunicarea online, acesta folosește adresa de e-mail a fiului său în documentele oficiale. O angajată a uzinei a explicat că acesta nu are un birou fizic în cadrul instituției. Hidroelectrica a evitat un răspuns clar, precizând doar că Avram nu a fost salariatul lor direct, deși UCMH este deținută integral de ei.

„Sigur, sunt (consultant și acum la UCMH n.r.). Eu nu sunt angajat. La revedere”, a declarat Dan Silviu Avram pentru G4Media.ro.

Cum își justifică condamnarea penală nașul de căsătorie a lui Sorin Grindeanu

Investigația a dezvăluit că Dan Avram Senior a fost condamnat definitiv, în august 2025, la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În ciuda acestui fapt și a vârstei sale, acesta continuă să activeze în comisii de achiziții publice. Acesta susține că este doar un liber-profesionist care oferă sfaturi atunci când i se cere.

Iată cum s-a justificat acesta când a fost întrebat despre cumulul pensie-salariu și statutul său:

„Nu, haideți să ne lămurim. Când doriți să mă sunați, mă sunați pentru alte probleme, sunt doar consultant, un free-lancer, cum ești dumitale ziarist. Nu sunt nici angajatul UCMH, nu am fost niciodată angajatul UCMH și nici nu o să fiu. Mi se cere câte o consultanță”, a precizat acesta.

Condamnările se moștenesc din tată în fiu. Fiul nașului este judecat și el pentru corupție

Răzvan Silviu Avram, fiul consultantului, este președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, și are un mandat până în martie 2027. Acesta a fost trimis în judecată de DNA pentru instigare sau complicitate la luare de mită într-un dosar legat de CNCIR.

Deși în contractul său se prevede suspendarea în caz de urmărire penală, acesta ocupă funcția și în prezent. Mai mult de atât, încasează și o indemnizație lunară brută de 19.902 lei și o parte variabilă de 240.000 de lei anual.

Contactat de jurnaliști pentru un drept la replică, acesta a răspuns scurt: „Nu comentez”.

Împrumuturile de sute de mii de lei către PSD

În anul 2016, Sorin Grindeanu i-a împrumutat fiului consultantului suma de 20.000 de euro. Ulterior, în 2020, când Grindeanu a devenit numărul 2 în , Răzvan Silviu Avram a împrumutat partidul cu suma de 445.000 de lei pentru campania electorală de la alegerile parlamentare. Sorin Grindeanu nu a răspuns întrebărilor legate de aceste aspecte.

Cum s-a infiltrat familia Avram sub mandatul lui Grindeanu

Puterea familiei Avram în instituțiile publice a crescut odată cu creșterea puterii politice a lui Sorin Grindeanu.

Răzvan Silviu Avram a ocupat funcții în Ministerul Economiei, CNCIR, Hidroelectrica și ANCOM. Mai mult, soția acestuia, Adriana, a fost angajată la ANCOM exact în perioada în care Sorin Grindeanu ocupa funcția de președinte al acestei instituții.

În dosarul de corupție unde este implicat fiul nașului, procurorii menționează că mita ar fi fost primită sub forma unor cursuri de formare care erau, în realitate, vacanțe plătite de firme ce primeau contracte de la stat.

Ministerul Energiei a susținut că nu a fost notificat oficial despre trimiterea în judecată a lui Avram pentru a putea lua măsuri.