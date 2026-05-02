Acasa » Externe » Donald Trump a decis retragerea trupelor din Germania. Câți militari pleacă după ce Friedrich Merz a spus că „SUA sunt umilite de Iran”

Flavia Codreanu
02 mai 2026, 08:48
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. De ce Donald Trump a decis să retragă militarii americani
  2. Cum se va desfășura planul de retragere a soldaților
  3. Cum a criticat Cancelarul Germaniei SUA

Donald Trump a decis să reanalizeze prezența militară americană în Europa. Pentagonul a făcut anunțul oficial privind retragerea a mii de soldați din baze.

De ce Donald Trump a decis să retragă militarii americani

Decizia vine după ce relațiile dintre SUA și Germania s-au tensionat din cauza criticilor aduse de cancelarul german Friedrich Merz cu privire la conflictul dintre SUA și Iran.

Președintele american a reacționat, menționând că situația trupelor din Germania trebuie reevaluată în contextul actual. Acest moment amintește de primul mandat al lui Trump, când acesta a mai amenințat cu reducerea forțelor militare staționate pe pământ german.

Cum se va desfășura planul de retragere a soldaților

Pentagonul a confirmat că aproximativ 5.000 de militari vor părăsi Germania în viitorul apropiat, iar procesul ar urma să dureze între jumătate de an și un an de zile, scrie The Guardian.

Chiar și după această plecare, în țară vor rămâne peste 30.000 de soldați americani pentru a asigura continuitatea misiunilor. Decizia a fost luată în urma unor analize tehnice care au vizat necesitățile de securitate și condițiile actuale din teatrul de operațiuni european.

„Secretarul Apărării a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania. Această decizie urmează unei analize aprofundate a poziţionării forţelor Departamentului în Europa şi reflectă cerinţele din teatru şi condiţiile de pe teren. Ne aşteptăm ca retragerea să fie finalizată în următoarele şase până la douăsprezece luni”, a declarat purtătorul de cuvânt-şef al Pentagonului, Sean Parnell.

Cum a criticat Cancelarul Germaniei SUA

Cancelarul Friedrich Merz a folosit cuvinte grele la adresa americanilor, susținând că aceștia sunt umiliți de Iran și că nu au un plan clar pentru a pune capăt războiului.

Aceste declarații au pus paie pe foc și a grăbit reevaluarea parteneriatului de apărare, ducând la reducerea numărului de soldați americani.

„SUA sunt umilite de Iran”, a spus cancelarul german Friedrich Merz, criticând totodată administraţia pentru lipsa unei strategii eficiente de încheiere a războiului.

Citește și...
Prima victima a scumpirilor la carburant: O companie aeriană își suspendă toate zborurile de sâmbătă
Externe
Prima victima a scumpirilor la carburant: O companie aeriană își suspendă toate zborurile de sâmbătă
O cafenea din Stockholm este condusă de un manager AI care face angajări, dar și gafe. A comandat 6 000 de pachete de șervețele
Externe
O cafenea din Stockholm este condusă de un manager AI care face angajări, dar și gafe. A comandat 6 000 de pachete de șervețele
Fără actori AI la Premiile Oscar! Academia de film americană impune reguli noi pentru viitoarele ediții
Externe
Fără actori AI la Premiile Oscar! Academia de film americană impune reguli noi pentru viitoarele ediții
O noua statuie semnată de Banksy a apărut în centrul Londrei. Ce reprezintă noua lucrare instalată de artist (FOTO, VIDEO)
Externe
O noua statuie semnată de Banksy a apărut în centrul Londrei. Ce reprezintă noua lucrare instalată de artist (FOTO, VIDEO)
Activisti protestează de 1 mai în întreagă lume. Ce au cerut și ce mesaje au transmis sindicaliștii (VIDEO)
Externe
Activisti protestează de 1 mai în întreagă lume. Ce au cerut și ce mesaje au transmis sindicaliștii (VIDEO)
Lovitură pentru industria auto din Europa! Donald Trump majorează masiv taxele vamale
Externe
Lovitură pentru industria auto din Europa! Donald Trump majorează masiv taxele vamale
De ce se sperie păsările mai repede de femei? Descoperirea interesantă făcută de cercetători
Externe
De ce se sperie păsările mai repede de femei? Descoperirea interesantă făcută de cercetători
Plaja roz care a cucerit internetul. Unde se află și de ce atrage turiști: „Arată incredibil de frumos” (VIDEO)
Externe
Plaja roz care a cucerit internetul. Unde se află și de ce atrage turiști: „Arată incredibil de frumos” (VIDEO)
O româncă a atacat două persoane la metroul din Viena. Arma folosită i-a lăsat mască pe anchetatori
Externe
O româncă a atacat două persoane la metroul din Viena. Arma folosită i-a lăsat mască pe anchetatori
Trump ține la imaginea lui. Refuză să poarte vesta antiglonț pentru că nu i-ar avantaja silueta: „Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult”
Externe
Trump ține la imaginea lui. Refuză să poarte vesta antiglonț pentru că nu i-ar avantaja silueta: „Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult”
Ultima oră
09:46 - Prima victima a scumpirilor la carburant: O companie aeriană își suspendă toate zborurile de sâmbătă
09:20 - Calendar Ortodox: Pe cine cinstim astăzi, 2 mai și de ce sunt importanți pentru credincioși
09:06 - Vremea, 2 mai: Frig neobișnuit pentru această perioadă și ploi în cea mai mare parte a țării
08:19 - Ministerul Apărării: O dronă a Federației Ruse a intrat scurt timp în România. Două aeronave F-16 s-au ridicat de la sol
23:57 - Ilie Bolojan anunță semnarea contractului pentru tronsonul Pașcani-Suceava din A7 prin programul SAFE. Când ar putea fi deschis traficul pe tronsonul autostrăzii A7
23:54 - „Bărbații nu sunt făcuți din fier”: Cabral și-a îngrijorat fanii cu o postare neașteptată
23:22 - O cafenea din Stockholm este condusă de un manager AI care face angajări, dar și gafe. A comandat 6 000 de pachete de șervețele
23:21 - Accident dramatic în Giurgiu, după ce un camion s-a prăbușit peste bărbatul care îl repara. Cum s-a produs accidentul
23:14 - Divorțul Ioanei și al lui Ilie Năstase, tot mai tensionat. Ce s-a întâmplat la ultimul termen: „A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”
22:44 - O racheta Space X urmează să lovească Luna. Când va avea loc impactul urmărit acum de astronomi