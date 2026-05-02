Donald Trump a decis să reanalizeze prezența militară americană în Europa. Pentagonul a făcut anunțul oficial privind retragerea a mii de soldați din baze.

De ce Donald Trump a decis să retragă militarii americani

Decizia vine după ce relațiile dintre SUA și s-au tensionat din cauza criticilor aduse de cancelarul german Friedrich Merz cu privire la conflictul dintre SUA și Iran.

Președintele american a reacționat, menționând că situația trupelor din Germania trebuie reevaluată în contextul actual. Acest moment amintește de primul mandat al lui Trump, când acesta a mai amenințat cu reducerea forțelor militare staționate pe pământ german.

Cum se va desfășura planul de retragere a soldaților

Pentagonul a confirmat că aproximativ 5.000 de militari vor părăsi Germania în viitorul apropiat, iar procesul ar urma să dureze între jumătate de an și un an de zile, scrie

Chiar și după această plecare, în țară vor rămâne peste 30.000 de soldați americani pentru a asigura continuitatea misiunilor. Decizia a fost luată în urma unor analize tehnice care au vizat necesitățile de securitate și condițiile actuale din teatrul de operațiuni european.

„Secretarul Apărării a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania. Această decizie urmează unei analize aprofundate a poziţionării forţelor Departamentului în Europa şi reflectă cerinţele din teatru şi condiţiile de pe teren. Ne aşteptăm ca retragerea să fie finalizată în următoarele şase până la douăsprezece luni”, a declarat purtătorul de cuvânt-şef al Pentagonului, Sean Parnell.

Cum a criticat Cancelarul Germaniei SUA

Cancelarul Friedrich Merz a folosit cuvinte grele la adresa americanilor, susținând că aceștia sunt umiliți de Iran și că nu au un plan clar pentru a pune capăt războiului.

Aceste declarații au pus paie pe foc și a grăbit reevaluarea parteneriatului de apărare, ducând la reducerea numărului de soldați americani.

„SUA sunt umilite de Iran”, a spus cancelarul german Friedrich Merz, criticând totodată administraţia pentru lipsa unei strategii eficiente de încheiere a războiului.