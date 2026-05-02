Cum a răspuns Cristina Buznar, ginecolog din Iași, după ce a afirmat că micuții concepuți în timpul postului au riscuri medicale ridicate?

Cum a răspuns Cristina Buznar acuzațiilor

După trei zile de la izbucnirea scandalului, medicul a revenit cu o nouă reacție. Aceasta a recunoscut că nu deține cifre oficiale sau justificări științifice pentru declarațiile sale. Medicul chiar a recunoscut că ar putea fi vorba despre o eroare de percepție personală.

Deși inițial și-a asumat afirmațiile pe baza experienței clinice, ginecologul a admis ulterior că legătura dintre post și problemele medicale ale copiilor ar putea să nu fie reale.

„Sigur că nu vă pot da cifre statistici sau aşa… Nu am o justificare, nici eu nu sunt prea creştină practicantă de fel ca să spun că, da, e din cauză că pe posturile creştine se întâmăplă asta. S-ar putea să fie doar o asociere falsă în capul meu”, a declarat Cristina Buznar pentru a se justifica

Care este reacția Colegiului Medicilor

Societatea Română de Obstetrică și Ginecologie a reacționat dur, și a subliniat că medicii trebuie să comunice pacienților doar date confirmate prin studii.

În același timp, Colegiul Medicilor din Iași a demarat o cercetare oficială, și a avertizat că astfel de mesaje încalcă codul deontologic și pot influența negativ deciziile pacienților. Medicul riscă acum să primească fie doar un simplu avertisment , fie restricționarea dreptului de a mai practica medicina, scrie

„Noi în momentul în care comunicăm cu pacientul trebuie să comunicăm doar date medicale care au studii statistice în spate. În momentul în care faci un astfel de studiu statistic, îţi trebuie o cohortă foarte mare, o cohortă care trebuie să fie reprezentativă pentru populaţia pe care o studiezi. Toţi avem experienţe personale, asta nu înseamnă că trebuie să ne conducem în practica noastră doar pe experienţa personală”, a declarat dr. Elvira Brătilă.

Ce a declarat inițial medicul

Scandalul a izbucnit după ce Cristina Buznar a susținut public că, statistic, copiii concepuți în post au șanse mai mari să moară în timpul sarcinii sau să dezvolte boli grave.

Aceasta a mers până la a declara că „70% dintre copiii concepuţi în post păţesc ceva”, bazându-se doar pe experiența sa de 15 ani, nu pe studii științifice.

Filmulețul postat pe platformele sociale a strâns zeci de mii de vizualizări înainte de a fi șters, provocând revoltă în rândul publicului și al comunității medicale.

„După aproape 15 ani de experiență, pot să afirm lucrurile astea, pur și simplu să îmi pun numele în joc pentru ceea ce urmează să spun. Am observat statistic vorbind că în perioada posturilor sunt mult mai multe sarcini oprite în evoluţie sau sarcini care, pe parcurs, dezvoltă fie anomalii, fie boli, fie după ce se naşte copilul păţeşte ceva suspect, fie moare în pătuţ, acasă”, a declarat Cristina Buznar pe rețelele de socializare.